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Безопасность

Экономический фронт: как поставки по ленд-лизу помогли Красной армии

09:0011.06.2017
(обновлено: 09:03 11.06.2017)
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© РИА Новости / Борис АнтоновПерейти в фотобанкГрузовики Студебекер, поставленные по ленд-лизу, приготовлены для отправки на фронтГрузовики Студебекер, поставленные по ленд-лизу, приготовлены для отправки на фронт
© РИА Новости / Борис Антонов
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«Ленд-лиз» для СССР
© РИА Новости, Инфографика . Денис Крюков
"Ленд-лиз" для СССР
МОСКВА, 11 июня — РИА Новости, Андрей Коц. Ровно 75 лет назад, 11 июня 1942 года, в Вашингтоне было подписано "Соглашение между правительствами СССР и США о принципах, применимых к взаимной помощи в ведении войны против агрессии". Этот документ окончательно сформировал концепцию экономического и военно-технического сотрудничества между двумя странами и положил начало массовым поставкам в Советский Союз по ленд-лизу американской военной техники, продовольствия, боеприпасов, медицинских препаратов и нефтепродуктов. За годы войны морские конвои и транспортная авиация доставили в нашу страну грузов на 11,3 миллиарда долларов — более 260 миллиардов по нынешнему курсу. Несмотря на то что основной вклад в Победу внесла все-таки советская промышленность, помощь союзников по антигитлеровской коалиции сыграла значительную роль в успехах Красной Армии на фронтах Великой Отечественной.

Тушенка и патроны

Как писал Анастас Микоян, бывший с 1938 года наркомом внешней торговли СССР, без ленд-лиза Советский Союз воевал бы на год-полтора дольше. По оценкам известного советского экономиста Николая Вознесенского, удельный вес американских поставок по отношению к отечественному производству в годы войны составлял порядка 4-10 процентов. Тем не менее ленд-лиз полностью закрыл потребности Красной Армии по ряду позиций. В частности, США поставили в СССР более 350 тысяч грузовиков, благодаря чему до самого конца войны в войсках не было дефицита автомобилей этого типа.

© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкАвтомобиль Studebaker с оружейной системой "катюша"
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Автомобиль Studebaker с оружейной системой "катюша"

Кроме того, американцы передали Советскому Союзу 11,5 тысячи самолетов, 12 тысяч единиц бронетехники, 1977 локомотивов, 35 тысяч мотоциклов, 105 противолодочных кораблей и столько же подводных лодок, 346 тысяч тонн взрывчатых веществ, 127 тысяч тонн пороха и многое-многое другое. Особенно важную роль сыграли поставки продовольствия (почти 4,5 миллиона тонн). В 1943-1945 годах сельское хозяйство СССР, разоренное войной, было физически не способно прокормить многомиллионную армию. Поэтому к середине 1944 года всевозможные продукты, в том числе и 665 тысяч тонн знаменитой тушенки, которую красноармейцы прозвали "вторым фронтом", составляли около четверти всех поставок по ленд-лизу.

Нельзя забывать и о медицинских препаратах. Почти все антибиотики стрептоцид и пенициллин, которые использовались в госпиталях Красной армии, были поставлены по ленд-лизу. Это помогло значительно сократить смертность советских военнослужащих от ран и инфекций. Авиацию СССР серьезно выручили поставки бензина — более 2 миллионов тонн, или почти две трети горючего, которым заправляли советские самолеты. Кроме того, союзники передали сотни тысяч тонн авиационных запчастей, радиостанции, навигационное оборудование и прочее.

Не благотворительность

Совокупные поставки наших союзников превысили среднегодовой довоенный импорт СССР более чем в 50 раз. С января 1942 по май 1945 года США отправили в Европу для нужд американской армии 22 миллиона тонн грузов, что лишь на 20 процентов больше совокупных поставок для СССР (17,5 миллиона тонн). Стоит отметить, что программа ленд-лиза была выгодной и для самих американцев, так как позволила в кратчайшие сроки мобилизовать промышленность США для создания собственной армии.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пво время церемонии возложения венка и цветов к мемориалу в честь советских и американских летчиков, Фэрбанкс. 11 мая 2017
© Flickr / МИД России
На Аляске Лавров возложил венок к памятнику, посвященному ленд-лизу
Поставки из США в СССР принято делить на пять этапов: пре-лендлиз (с 22 июня 1941 года по 30 сентября 1941 года), первый протокол (с 1 октября 1941 года по 30 июня 1942 года), второй протокол (с 1 июля 1942 года по 30 июня 1943 года), третий протокол (с 1 июля 1943 года по 30 июня 1944 года) и четвертый протокол (с 1 июля 1944 года). Формально он завершился 12 мая 1945 года, однако отправка военных грузов продолжалась вплоть до победы над Японией. Надо понимать, что ленд-лиз не был благотворительностью или гуманитарной помощью. Так, значительную часть военной техники и оружия СССР по окончании войны вернул обратно. В американских музеях, к примеру, есть несколько истребителей Bell P-39 "Аэрокобра" c красными звездами на фюзеляжах. За уничтоженную в боях технику американцы компенсации не требовали.

Кроме того, в годы войны осуществлялась программа так называемого обратного ленд-лиза, в рамках которой СССР поставил в США довольно много стратегического сырья, в частности, 32 тысячи тонн марганцевой и 300 тысяч тонн хромовой руды, используемых при производстве брони. Общая стоимость грузов, отправленных из Советского Союза в США, составила около 20 процентов от ленд-лизовских поставок в СССР.

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© РИА Новости
Высадка союзных войск в Нормандии 6 июня 1944 года. Архивные кадры

Оставшуюся сумму наша страна продолжала выплачивать вплоть до 1973 года, после чего выплаты были заморожены в связи с вводом американской стороной ряда дискриминационных мер в торговле со странами Варшавского договора. Лишь в 1990 году Джордж Буш-старший и Михаил Горбачев договорились окончательно разобраться с долгами до 2030 года, однако распад СССР вновь приостановил этот процесс. Задолженность была разделена между правительствами государств Парижского клуба и частными банками. А все долги Парижскому клубу Россия выплатила к 2006 году.

Ряд историков склонны преувеличивать значение помощи, которую США оказали СССР за годы Второй мировой войны. Конечно, она была весьма существенной, однако решающей роли не сыграла, как, собственно, и открытие второго фронта в Европе летом 1944 года.

— В коалиционной войне полноценная помощь существует только одна — активные масштабные действия, — писал российский историк Борис Юлин. — И это не союзники помогали нам, а мы — союзникам. Мы за них несли тяжесть основных боевых действий, умирали за них. Даже если бы не 4-10% были поставки, а 100%, и даже если не за деньги, а полностью бесплатные, все равно бы это не меняло главного — это мы помогали союзникам. И лучше бы оружие, которое они нам отправляли, вместо этого воевало в Европе в руках американских и английских солдат.

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