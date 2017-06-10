Уровень модернизации радиотехнических войск ВКС составит 70% к 2020 году

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Уровень оснащенности радиотехнических войск (РТВ) Воздушно-космических сил (ВКС) России современными и перспективными техническими средствами в настоящее время приближается к 40%, а к 2020 году будет доведен до 70%, сообщил в субботу начальник РТВ ВКС России генерал-майор Андрей Кобан.

"Задача нам стояла к концу 2016 года довести уровень оснащенности радиотехнических войск до 30%. Мы эту задачу успешно выполнили, и на сегодняшний день уровень оснащенности перспективными средствами, современными средствами составляет 38%… К 2020 году эта цифра должна составить порядка 70%", — сказал Кобан в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

По его словам, "достаточно эффективно ведутся закупки новой техники". "Ежегодно мы осуществляем закупки порядка 100 образцов вооружения и военной техники", — уточнил генерал-майор.

Ранее Минобороны сообщило, что к 2020 году планируется провести общее переоснащение радиотехнических войск на современные и перспективные мобильные образцы радиолокационного вооружения. Так, на вооружении радиотехнических полков ВКС будет около 80% современных радиолокационных станций и комплексов, а также 100% комплексов средств автоматизации.