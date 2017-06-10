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Безопасность

Как Шестидневная война стала полигоном для передовых вооружений СССР и НАТО

09:0010.06.2017
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© AFP 2017Истребители Dassault Mirage III. 1967 годИстребители Dassault Mirage III. 1967 год
© AFP 2017

МОСКВА, 10 июня — РИА Новости, Андрей Коц. Ровно 50 лет назад, 10 июня 1967 года, завершилась Шестидневная война — самый скоротечный вооруженный конфликт второй половины ХХ века. Израилю противостояли сразу пять арабских стран — Египет, Сирия, Иордания, Ирак и Алжир. В самом начале конфликта молодому еврейскому государству удалось уничтожить на аэродромах большую часть всей авиации своих противников, что и предопределило итог войны. Израиль одержал убедительную победу, захватив Синайский полуостров, сектор Газа, Западный берег реки Иордан, Восточный Иерусалим и Голанские высоты.

Израильские военные переходят через Синай во время шестидневной войны. 1967
© AP Photo / File
Шестидневная война: урок молниеносных боев
Однако интерес для военной науки представляют не только стратегия и тактика сторон конфликта, но и вооружение, которое они использовали в этом противостоянии. В Шестидневной войне дебютировали новые танки и самолеты производства СССР и стран НАТО, которые в дальнейшем применялись и применяются в десятках других конфликтов по всему миру. По сути дела, на Ближнем Востоке советская и западная "оборонки", не жалея боеприпасов, выясняли, чья конструкторская школа лучше, современнее и эффективнее. Полвека назад, как и сегодня, однозначно ответить на этот вопрос не удалось.

Т-55 против "Супершермана"

Танковые сражения Шестидневной войны вошли в историю как самые масштабные с момента завершения Второй мировой. Обе стороны задействовали в боях более 2,5 тысячи легких, средних и тяжелых танков. Большинство из них к 1967 году считались откровенно устаревшими. Но было немало и современных машин.

В начале 60-х годов Советский Союз поставил Египту и Сирии несколько сотен новейших на тот момент средних танков Т-55. Это была самая передовая бронетехника: Т-55 стал первым в мире серийным танком, оборудованным автоматической системой противоатомной обороны и первой советской машиной с комплексом активной защиты "Дрозд". Его нарезная пушка Д-10Т2С могла эффективно поражать "в лоб" большинство западных бронированных машин, а приземистый силуэт позволял эффективно прятаться в складках местности. Всего с 1958 по 1979 годы было произведено более 23 тысяч Т-55 различных модификаций.

© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкСоветский средний танк Т-55 на торжественном открытии Международного военно-технического форума "Армия-2015"
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Советский средний танк Т-55 на торжественном открытии Международного военно-технического форума "Армия-2015"

Танковый парк Израиля в общем тоже не отличался особой новизной. Его основу составляли британские, американские и французские танки времен Второй мировой войны. Главным козырем Израиля к началу конфликта были 177 танков М-51 Super Sherman — местной модификации американского M4. От своего прародителя эта машина отличалась новым, более мощным 105-миллиметровым орудием, производительным дизельным двигателем Cummins VT8-460, автоматической трансмиссией и широкими 23-дюймовыми гусеницами. В специфическом ближневосточном климате Super Sherman показал себя надежным и неприхотливым.

Несмотря на обладание более мощными и современными советскими танками Т-55 и Т-54, египтяне и сирийцы не могли использовать их достаточно эффективно — сказывались нехватка хорошо обученных экипажей и их невысокий боевой дух. За шесть дней израильтянам удалось захватить аж 82 полностью исправные машины этого типа, которые после незначительных переделок были приняты на вооружение израильской армии под обозначением "Тиран". Тем не менее сирийским и египетским танкистам удалось нанести противнику ощутимый урон.

CC BY-SA 3.0 / Bukvoed / Sherman M-50 (Supersherman)Танк Sherman М-50 (Super Sherman) в Музее Израиля
CC BY-SA 3.0 / Bukvoed / Sherman M-50 (Supersherman)
Танк Sherman М-50 (Super Sherman) в Музее Израиля

Самый известный танковый бой Шестидневной войны произошел в ночь с 7 на 8 июня. 19-й батальон израильских AMX-13 французского производства по дороге на Исмаилию столкнулся с двумя батальонами египетских Т-54 и Т-55. Завязался ближний бой. Первым же выстрелом один из Т-55 поразил самоходный миномет. Взрыв боекомплекта вывел из строя 7 бронетранспортеров и один АМХ-13. Следующими попаданиями были уничтожены еще два израильских танка. Ответный огонь результатов не принес: броня советских машин уверенно держала бронебойные снаряды АМХ-13. На подмогу колонне подошло подразделение "Супершерманов", которым удалось поразить кумулятивными снарядами десять Т-54 и Т-55. Поле боя осталось за израильтянами.

На сирийском фронте израильтяне понесли более тяжелые потери. В сражениях с советскими танками за Голаны было потеряно 160 "Супершерманов" и "Центурионов" британского производства. Сирия потеряла 73 машины, включая 10 Т-54 и Т-55. Половина из них была брошена в исправном состоянии.

В общем и целом опыт Шестидневной войны в очередной раз доказал, что даже самые современные танки с плохо обученными экипажами проигрывают в дуэлях с более старыми машинами с опытными военными за рычагами. Кроме того, бронетехнику арабской коалиции постоянно "трепали" израильские штурмовики и бомбардировщики. Стало окончательно ясно, что в грядущих вооруженных конфликтах победу одержит тот, кто сможет завоевать и удержать превосходство в воздухе.

МиГ-21 против "Миража"

В ходе Шестидневной войны Египет впервые применил советские истребители третьего поколения МиГ-21, на тот момент одни из лучших в мире. Несмотря на то что подавляющее большинство этих машин было уничтожено на аэродромах израильскими бомбардировщиками в первый день конфликта, нескольким эскадрильям удалось уцелеть и подняться в воздух. Основными противниками арабских истребителей стали израильские Dassault Mirage III французского производства, также дебютировавшие в боевых действиях.

Беженцы на дорогах оккупированных Израилем арабских территорий. Шестидневная война 1967 года
© РИА Новости
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"Шестидневная" арабо-израильская война
Обе машины показали хорошие маневренные возможности и скоростные характеристики. Но в воздушных дуэлях МиГ-21 оказался более эффективным благодаря своим точным ракетам малой дальности Р-13 класса "воздух-воздух". В первый же день войны египетский летчик А. Мусри был атакован парой израильских "Миражей". Он решил принять бой и пошел на сближение. Мусри пустил две ракеты по самолетам противника с предельно малой дистанции и смог поразить обоих. Однако праздновать победу ему не пришлось: при посадке на аэродроме его МиГ попал колесом в воронку от взрыва авиабомбы и разбился. Мусри катапультироваться не успел. По той же самой причине два МиГ-21 разбились при посадке на авиабазе Хургада днем спустя, однако пилоты смогли вовремя покинуть машины.

Всего за время Шестидневной войны Египет, Сирия и Ирак в ходе воздушных боев потеряли 19 истребителей МиГ-21. Один из них был по ошибке сбит египетским зенитно-ракетным комплексом С-75 сразу после победы над израильским самолетом. В схватках с истребителями советского производства Израиль потерял порядка восьми-десяти "Миражей". Учитывая полное превосходство в численности израильских ВВС, арабские летчики показали себя более чем достойно.

© РИА НовостиПерейти в фотобанкСоветский истребитель МИГ-21
© РИА Новости
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Советский истребитель МИГ-21

Однако воздушные бои Шестидневной войны выявили ту же тенденцию, что и сражения на земле: летчики арабской коалиции, несмотря на технологическое превосходство, были подготовлены значительно слабее своего противника и не умели эффективно взаимодействовать с собственными силами ПВО и друг с другом. Знаменитый израильский летчик-ас Эйтан Карми в одном из послевоенных интервью откровенно признался: если бы за штурвалом "МиГов" сидели советские пилоты, война могла закончиться совсем по-другому.

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