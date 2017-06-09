В России создали локационный комплекс для охраны особо важных объектов

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Объединенный холдинг "Росэлектроника" (входит в госкорпорацию "Ростех") создал пассивный когерентный локационный комплекс (ПКЛ), предназначенный для скрытого обнаружения движущихся воздушных, наземных и надводных целей в зоне критически важных объектов, сообщила в пятницу пресс-служба холдинга.

Принцип работы ПКЛ построен на переотражении движущимися объектами ТВ- и ФМ-сигналов радиопередающих центров, что позволяет применять комплекс там, где затруднено использование классических радиолокационных систем. В частности, он обеспечивает возможность обнаружения малогабаритных целей, в том числе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), на предельно малых высотах в населенных пунктах.

"Объединенный холдинг "Росэлектроника" создал ПКЛ, предназначенный для скрытого обнаружения движущихся воздушных, наземных и надводных целей в охранной зоне критически важных объектов. Локационный комплекс может применяться для охраны критически важных объектов, в том числе на химических заводах, оборонных предприятиях, электростанциях, аэропортах, шахтах, а также использоваться для обеспечения безопасности водных акваторий и территорий большой протяженности", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ПКЛ "обеспечивает круговой обзор, позволяет обнаруживать цели, определять их координаты в радиусе до 100 километров, осуществлять траекторное сопровождение целей и отображать информацию на мониторе оператора, а также принимать меры при несанкционированном вторжении". За счет использования существующего сигнала цифрового телевидения и ФМ-радиовещания комплекс не требует наличия собственного передатчика.

В составе Объединенного холдинга "Росэлектроника" разработкой системы занимается НИИ "Вектор". В настоящее время разработана опытная станция. Она имеет 15 антенн, одна из которых направлена на источник излучения, а остальные воспринимают отраженный сигнал от самолетов, судов, автомобилей и людей. Дальность обнаружения БПЛА — 10 километров, автомобилей и людей — менее 20 километров, кораблей — 80 километров.

В состав комплекса входит антенная система, устройство приема и обработки сигналов, комплекс вычислительных средств со специальным программным обеспечением. Кроме того, ПКЛ может оснащаться средствами видеоконтроля и другим дополнительным оборудованием для защиты объекта. Комплекс не оказывает вредного воздействия на людей и окружающую среду, имеет малое энергопотребление и низкую стоимость эксплуатации. Небольшие габариты позволяют выпускать мобильную версию комплекса.