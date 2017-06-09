ВМФ в ближайшие годы получит 40 противоминных кораблей нового поколения

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Минно-тральные силы Военно-морского флота (ВМФ) РФ в ближайшие годы получат 40 кораблей из стеклопластика противоминной обороны нового поколения, сообщил представитель департамента информации и массовых коммуникаций МО РФ по ВМФ Игорь Дыгало.

"Планами главного командования ВМФ по оснащению минно-тральных сил флота новыми кораблями противоминной обороны проекта 12700 предусмотрено строительство в ближнесрочной перспективе 40 кораблей этого проекта. ВМФ рассчитывает, что с 2018 года Средне-Невским судостроительным заводом будет строиться как минимум по два корабля проекта 12700 в год", — цитирует Дыгало слова главнокомандующего ВМФ РФ Виктора Бурсука.

Бурсук добавил, что будет продолжаться серийное обслуживание минно-тральных кораблей уже существующих проектов, чтобы поддерживать их технический потенциал на должном уровне.

Корабли проекта 12700 строятся из монолитного стеклопластика. Их основная цель — борьба с любыми типами морских мин. Головной корабль этого проекта "Александр Обухов" уже выполняет задачи в составе ВМФ, три следующих корабля "Георгий Курбатов", "Иван Антонов", "Владимир Емельянов" находятся на различных этапах постройки.

Эти корабли отличает самый большой в мире цельнолитой корпус из композитных материалов. Такие суда более прочны и весят меньше. В строительстве этих кораблей используются новейшие российские технологии и технические решения, не имеющие аналогов в мире.