Затаившийся дракон: почему Пентагон боится военной мощи Китая

Илья Плеханов, для РИА Новости
Раз в год Пентагон представляет Конгрессу США свой доклад о состоянии вооруженных сил Китая и связанных с этим вопросах национальной безопасности Америки. И каждый год Китай гневно реагируeт на излагаемые в докладе выводы. Эта традиция существует уже много лет. В этом году доклад был подготовлен еще в мае, но в прессу попал лишь на этой неделе и вызвал ожидаемые дипломатические бурления.
"Доклад полон ложных доводов относительно развития обороны Китая, без учета фактов,— заявила представитель МИД КНР Хуа Чуньин. — Китай отстаивает территориальный суверенитет, что является его законным правом. Мы надеемся, что США избавятся от мышления холодной войны и объективно оценят военное развитие КНР, а также приложат усилия для развития армейских отношений двух стран".
Привычные упреки
Что же вызвало недовольство Пекина в этом году?
Во-первых, американцы обвиняют Китай в проведении кибератак по всему миру, в том числе и на компьютеры правительства США. "Данные вторжения направлены на оценку сетей и получение информации. Китай использует свой потенциал в киберсфере для сбора разведывательной информации о дипломатическом, экономическом и военно-промышленном секторах США", — пишется в докладе.
В-третьих, США считают, что Китай проводит агрессивную политику в спорных водах Южно-Китайского моря, возводя военную инфраструктуру на островах Спратли (китайское название — Наньша). Пентагон заявляет, что Китай использует "морскую милицию" и рыбаков для достижения своих целей, тем самым проецируя силу в спорных водах, но не до степени масштабного военного конфликта.
И в четвертых, по мнению американцев, вооруженные силы Китая продолжают подготовку к присоединению, если понадобится, Тайваня к материковой части силой и одновременно к предотвращению интервенции третьей стороны конфликта, если та решит прийти на помощь Тайваню.
В принципе, ничего нового в претензиях США нет. Эти темы и так не сходят со страниц прессы и постоянно озвучиваются политиками и военными. Самое интересное, как всегда, кроется в деталях.
Технологические амбиции Китая
Помимо политических аспектов большое внимание в докладе американцы уделяют военно-техническому развитию вооруженных сил Китая.
Как отмечаю в Пентагоне, в 2015 году в Китае был создан специальный Комитет по науке, технологиям и индустриальному развитию национальной обороны, а в 2016 году Центральный военный комитет Китая создал еще одну Комиссию по науке и технологиям. Эти структуры призваны обеспечить интеграцию гражданских и военных технологий и дать рост технологиям двойного назначения. В 2016 году глава Китая Си Цзиньпин заявил, что военным следует уделять особое внимание развитию стратегических передовых технологий для вооруженных сил. Китайское общество должно стать инновационно ориентированным.
Ряд гражданских направлений развития технологий, по мнению американских аналитиков, будут иметь важное значение для вооруженных сил Китая: новые материалы, лазеры, глубоководные системы мониторинга, водородная энергетика, виртуальная реальность.
В докладе отмечается, что хотя Китай и продолжает или пытается закупать компоненты для своих военных программ за рубежом, с каждым годом он становится все более самодостаточным в военных технологиях, что на земле, что в воде, что в воздухе, что в космосе. Слабым звеном пока является область двигателестроения, электроники, диагностики и частично область высокоточного станкостроения. За недостающими технологиями Китай обращается к России и Украине, привлекает к себе иностранных высококлассных специалистов, создает зарубежные научно-исследовательские центры, но также прибегает к промышленному и кибершпионажу.