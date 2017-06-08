Станет ли курильский остров Матуа новой базой Тихоокеанского флота России

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"
Вторая экспедиция Минобороны России и Русского географического общества на остров Матуа Курильской гряды высадилась сегодня в бухтах Айна и Двойная. Отряд кораблей Тихоокеанского флота доставил сюда более 100 военнослужащих и гражданских специалистов и 30 единиц техники.
С июня по сентябрь экспедиционный центр Министерства обороны, РГО и военные моряки планируют провести картографирование местности, исследовать вулкан Пик Сарычева, гидрографию и рельеф прибрежного дна, составить атлас морских обитателей прилегающей акватории. На Матуа будут работать гидрогеологи, вулканологи, гидробиологи, почвоведы, подводники, поисковики и археологи. Специалисты проведут анализ химического состава природных вод и потенциального плодородия почв. Это район повышенной сейсмической активности, и вулканологи намерены реконструировать активность вулкана Пик Сарычева за последние 100 тысяч лет, чтобы оценить вулканическую опасность территории на перспективу.
Затерянный в океане Матуа площадью всего 52 квадратных километра не зря вызывает такой пристальный интерес.
Стратегическое значение
Военно-морской флот изучает возможность создания на Курилах пункта базирования кораблей. Свой интерес имеет и дальняя авиация. Две экспедиции на Матуа — это фактически полный цикл проектно-изыскательских работ, которые необходимо выполнить накануне масштабного строительства новой военно-морской базы, точнее — пункта материально-технического обеспечения Тихоокеанского флота.исторические объекты, выполнили более тысячи лабораторных исследований, сделали сотни измерений внешней среды, включая гидрографию бухт и заливов.
Матуа — остров средней группы Большой гряды Курильских островов (по прямой до Петропавловска-Камчатского — 670 километров, до японского Хоккайдо — 740 километров). Административно входит в Сахалинскую область. В годы Второй мировой войны был одной из крупнейших японских военно-морских баз. Коренными жителями острова были охотники — айны, в 1875 году их сменили японские военнослужащие. В 1945-м на острове обосновались советские пограничники, позднее — подразделения ПВО. В 2000 году военные объекты на Матуа законсервировали, и остров стал необитаемым на 15 лет.
Остров напоминает крепость посреди океана. Матуа надежно защищен неприступными скалами и высокими берегами, сетью старых фортификационных сооружений. Неплохо сохранились японские доты, мощеные дороги, три взлетно-посадочные полосы военного аэродрома, а также просторные подземные сооружения непонятного предназначения.
В августе 1945 года советские десантники обнаружили на Матуа практически безоружных японцев: у 3800 сдавшихся солдат и офицеров оказалось всего 2000 винтовок, а летчики, моряки и артиллеристы просто исчезли (гарнизон насчитывал 7,5 тысячи военнослужащих). Для сравнения: на острове Шумшу советские войска захватили более 60 японских танков. Из допросов командующего северной группировкой генерала Цуми Фусаки известно, что гарнизон Матуа ему не подчинялся и управлялся напрямую из ставки на Хоккайдо. Остров имел особый статус и до сего дня хранит многие тайны.
Новая крепость
На Курилах формируется новое войсковое соединение, развивается современная инфраструктура. Россия разместила новейшие сверхзвуковые береговые ракетные комплексы (БРК) "Бал" на острове Кунашир и "Бастион" на острове Итуруп. Ранее на островах появилась пулеметно-артиллерийская дивизия.
Кроме того, Минобороны развернуло первую батарею БРК "Бастион" на Камчатке и намерено к 2018 году создать новую дивизию береговой обороны на Чукотском операционном направлении.
Сегодня Охотское море практически полностью прикрывают БРК (логично предположить присутствие на линии Курил и зенитных ракетных систем С-400). Новые возможности ракетного оружия позволяют создавать особо защищенные районы моря (anti-access/area-denial), наиболее благоприятные для боевого патрулирования РПКСН — в четырех тысячах миль от Сан-Франциско и позиций американских стратегических сил наземного базирования в штатах Вайоминг, Монтана и Северная Дакота.
Курилы и Камчатка должны превратиться в несокрушимую морскую крепость России. И для реализации этой цели маленький остров Матуи имеет большое значение.