Станет ли курильский остров Матуа новой базой Тихоокеанского флота России

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Вторая экспедиция Минобороны России и Русского географического общества на остров Матуа Курильской гряды высадилась сегодня в бухтах Айна и Двойная. Отряд кораблей Тихоокеанского флота доставил сюда более 100 военнослужащих и гражданских специалистов и 30 единиц техники.

Ранее в Минобороны сообщали о планах создать на Матуа пункт базирования кораблей Тихоокеанского флота и восстановить аэродром. Глава военного ведомства России Сергей Шойгу отмечал : "Мы предполагаем восстановить, и не только восстановить, но и активно эксплуатировать этот остров".

С июня по сентябрь экспедиционный центр Министерства обороны, РГО и военные моряки планируют провести картографирование местности, исследовать вулкан Пик Сарычева, гидрографию и рельеф прибрежного дна, составить атлас морских обитателей прилегающей акватории. На Матуа будут работать гидрогеологи, вулканологи, гидробиологи, почвоведы, подводники, поисковики и археологи. Специалисты проведут анализ химического состава природных вод и потенциального плодородия почв. Это район повышенной сейсмической активности, и вулканологи намерены реконструировать активность вулкана Пик Сарычева за последние 100 тысяч лет, чтобы оценить вулканическую опасность территории на перспективу.

© Фото : Русское географическое общество/Андрей Горбань Остров Матуа из Курильской гряды. Архивное фото © Фото : Русское географическое общество/Андрей Горбань Остров Матуа из Курильской гряды. Архивное фото

Затерянный в океане Матуа площадью всего 52 квадратных километра не зря вызывает такой пристальный интерес.

Стратегическое значение

Военно-морской флот изучает возможность создания на Курилах пункта базирования кораблей. Свой интерес имеет и дальняя авиация. Две экспедиции на Матуа — это фактически полный цикл проектно-изыскательских работ, которые необходимо выполнить накануне масштабного строительства новой военно-морской базы, точнее — пункта материально-технического обеспечения Тихоокеанского флота.

Первая экспедиция исследовала Матуа в мае-июле 2016 года. Специалисты провели радиационную и химическую разведку, изучили фортификационные сооружения и другие исторические объекты выполнили более тысячи лабораторных исследований , сделали сотни измерений внешней среды, включая гидрографию бухт и заливов.

Матуа — остров средней группы Большой гряды Курильских островов (по прямой до Петропавловска-Камчатского — 670 километров, до японского Хоккайдо — 740 километров). Административно входит в Сахалинскую область. В годы Второй мировой войны был одной из крупнейших японских военно-морских баз. Коренными жителями острова были охотники — айны, в 1875 году их сменили японские военнослужащие. В 1945-м на острове обосновались советские пограничники, позднее — подразделения ПВО. В 2000 году военные объекты на Матуа законсервировали, и остров стал необитаемым на 15 лет.

Остров напоминает крепость посреди океана. Матуа надежно защищен неприступными скалами и высокими берегами, сетью старых фортификационных сооружений. Неплохо сохранились японские доты, мощеные дороги, три взлетно-посадочные полосы военного аэродрома, а также просторные подземные сооружения непонятного предназначения.

В юго-западной части Матуа есть удобный и относительно безопасный для базирования кораблей пролив, прикрытый от ветров небольшим островком Топорковый. Именно здесь располагались японские рейд и причалы. С 1930-х годов остров служил японцам плацдармом для дальнейшей экспансии в направлении Камчатки.

В августе 1945 года советские десантники обнаружили на Матуа практически безоружных японцев: у 3800 сдавшихся солдат и офицеров оказалось всего 2000 винтовок, а летчики, моряки и артиллеристы просто исчезли (гарнизон насчитывал 7,5 тысячи военнослужащих). Для сравнения: на острове Шумшу советские войска захватили более 60 японских танков. Из допросов командующего северной группировкой генерала Цуми Фусаки известно, что гарнизон Матуа ему не подчинялся и управлялся напрямую из ставки на Хоккайдо. Остров имел особый статус и до сего дня хранит многие тайны.

© РИА Новости Перейти в фотобанк Командующий 2-м Дальневосточным фронтом генерал армии Максим Пуркаев и член Военного совета фронта генерал-лейтенант Дмитрий Леонов на острове Шумшу. 1945 год © РИА Новости Перейти в фотобанк Командующий 2-м Дальневосточным фронтом генерал армии Максим Пуркаев и член Военного совета фронта генерал-лейтенант Дмитрий Леонов на острове Шумшу. 1945 год

Новая крепость

Россия граничит на море с 12 странами, и не все из них дружественны. До недавнего времени наши тихоокеанские соседи — Соединенные Штаты — практиковали военно-политическое "сдерживание" России. А Япония претендует на четыре российских острова — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. И вполне закономерным выглядит укрепление дальневосточных рубежей, где с 2015 года создается единая система береговой обороны, необходимая для контроля проливных зон Курильских островов и Берингова пролива, прикрытия маршрутов развертывания флота и повышения боевой устойчивости морских стратегических ядерных сил. Стальная Курильская гряда — мера вынужденная, но весьма эффективная.

На Курилах формируется новое войсковое соединение, развивается современная инфраструктура. Россия разместила новейшие сверхзвуковые береговые ракетные комплексы (БРК) "Бал" на острове Кунашир и "Бастион" на острове Итуруп. Ранее на островах появилась пулеметно-артиллерийская дивизия.

Кроме того, Минобороны развернуло первую батарею БРК "Бастион" на Камчатке и намерено к 2018 году создать новую дивизию береговой обороны на Чукотском операционном направлении.

Масштаб военного строительства вполне оправдан, и даже японское издание JB Press признает : "Если пустить американские ВМС в Охотское море, обрушится вся российская стратегия национальной обороны. <…> Более того, для того чтобы России захватить инициативу по эксплуатации в ближайшем будущем Северного морского пути, необходимо укрепить военный фундамент в морском регионе вблизи Курильских островов".

Сегодня Охотское море практически полностью прикрывают БРК (логично предположить присутствие на линии Курил и зенитных ракетных систем С-400). Новые возможности ракетного оружия позволяют создавать особо защищенные районы моря (anti-access/area-denial), наиболее благоприятные для боевого патрулирования РПКСН — в четырех тысячах миль от Сан-Франциско и позиций американских стратегических сил наземного базирования в штатах Вайоминг, Монтана и Северная Дакота.

Курилы и Камчатка должны превратиться в несокрушимую морскую крепость России. И для реализации этой цели маленький остров Матуи имеет большое значение.