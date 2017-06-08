Ледокол "Илья Муромец" войдет в состав ВМФ до конца 2017 года

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Ледокол "Илья Муромец" после всех этапов испытаний войдет в состав Военно-морского флота (ВМФ) России до конца 2017 года, сообщил журналистам в четверг представитель ВМФ РФ капитан первого ранга Игорь Дыгало.

"По указанию главкома ВМФ России Адмирала Владимира Королева в рамках регулярного контроля выполнения гособоронзаказа на предприятиях ОПК, работающих в интересах ВМФ, заместитель главнокомандующего ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук проверил ход строительства надводных кораблей и подводных лодок на предприятии "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге", — сказал Дыгало.

По его информации, в частности, был проверен график достроечных работ на ледоколе "Илья Муромец", который в настоящее время завершает швартовные испытания у причала завода.

"На ледоколе производится наладка бортового оборудования и завершается обшивка внутренних помещений. Планируется, что ледокол "Илья Муромец" выйдет на заводские ходовые испытания в середине июля текущего года. В состав ВМФ ледокол войдет до конца 2017 года после всех этапов испытаний", — заявил Дыгало.

Новый дизель-электрический ледокол "Илья Муромец", помимо своей основной функции — проводки кораблей и судов в сплошном ледовом поле толщиной до 0,9 метра, может транспортировать грузы в трюме и в контейнерах на верхней палубе, выполнять гидрографические исследования, а также участвовать в спасательных операциях. Судно может быть использовано для тушения пожаров на аварийных объектах, ликвидации аварийных разливов нефти, а также для перевозки десанта. Для выполнения погрузочно-разгрузочных операций ледокол оборудован краном грузоподъемностью 26 тонн. В носовой части судна расположена вертолетная площадка.