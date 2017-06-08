Спуск подводной лодки "Кронштадт" запланирован на 2018 год

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Спуск на воду подводной дизель-электрической подводной лодки проекта 677 ("Лада") "Кронштадт" запланирован на 2018 год, сообщил журналистам в четверг представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России по Военно-морскому флоту капитан первого ранга Игорь Дыгало по итогам визита на "Адмиралтейские верфи" (Санкт-Петербург) заместителя главкома ВМФ по вооружению вице-адмирала Виктора Бурсука.

"Генеральный директор АО "Адмиралтейские верфи" Александр Бузаков проинформировал вице-адмирала Виктора Бурсука о ходе строительства серийных неатомных подводных лодок проекта 677 ("Лада") "Кронштадт" и "Великие Луки". Планируется, что дизель-электрическая подводная лодка "Кронштадт" будет спущена на воду в 2018 году", — сказал он.

Головная подлодка проекта 677 "Лада" — "Санкт-Петербург" — проходит опытную эксплуатацию на Северном флоте с 2010 года. Две другие лодки этого проекта находятся пока в стадии завершения строительства, и, возможно, на них будут проходить испытания первых анаэробных установок. Воздухонезависимые энергоустановки будут также устанавливаться на экспортные версии лодки проекта 677 – типа "Амур". Всего было запланировано девять подлодок данного проекта.

Главное преимущество воздухонезависимой энергетической установки — увеличение скрытности подводной лодки. Субмарина получает возможность находиться под водой без всплытия для зарядки батарей.

Воздухонезависимая энергетическая установка российской разработки принципиально отличается от зарубежных аналогов методом получения водорода. Чтобы не возить водород высокой чистоты на борту подлодки, в установке предусмотрено получение водорода в объеме потребления с помощью реформинга дизельного топлива.