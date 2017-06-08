Сибирские староверы обучили военных из Китая навыкам выживания в тайге

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Офицеры из Китая прошли курс подготовки российских спецподразделений со староверами в Сибири, сообщил помощник командующего войсками ЦВО полковник Ярослав Рощупкин.
По словам Рощупкина, староверы из местной общины обучили гостей базовым навыкам выживания в условиях дикой природы Сибири.
"Особенно понравилась китайским военнослужащим рыбалка с применением самодельной снасти, с помощью которой они выловили из таежной реки несколько налимов", — отметил он.
Центр военно-спортивной подготовки Ергаки, расположенный на юге Красноярского края, ежегодно готовит около 700 бойцов по программам горной и специальной подготовки. Рощупкин напомнил, что в 2015 году командование ЦВО договорилось с местными старообрядцами об участии староверов в учебных рейдах подразделений с курсом выживания в тайге.
Он добавил, что лишь недавно староверы освоили мобильную связь, немногие из них – интернет.
"Однако в верховьях Малого Енисея живут семьи, до сих пор закрытые для гостей и не признающие никаких новаций современной жизни", — добавил он.