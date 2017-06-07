Спецслужбы провели учения на стройплощадке моста в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости, Виктор Лященко. На строительной площадке моста через Керченский пролив прошла антитеррористическая учебная спецоперация, сообщает пресс-служба заказчика строительства ФКУ Упрдор "Тамань".
"Основные действия разворачивались в проливе недалеко от керченского берега и в районе фарватера в Керчь-Еникальском канале", — говорится в сообщении.
По легенде в первый день тренировки спецслужбы обнаружили условных террористов, которые на катере намеревались подойти к участку, где идут укрупнение и сборка судоходных арочных пролетов моста.
"Предполагалось, что нарушители высадятся на берег и заложат там взрывное устройство", — говорится в сообщении.
Судно-нарушитель было задержано еще на подходе к мосту.
Во второй день тренировка проходила в районе фарватера Керчь-Еникальского канала.
Для перехвата были направлены противодиверсионный катер Черноморского флота "Раптор" и пограничный сторожевой катер береговой охраны.
По информации заказчика, безопасность строительства обеспечивается в круглосуточном режиме. В том числе за счет сил Черноморского флота, пограничников, территориальных органов МВД и ФСБ России. Объекты строительства по обоим берегам и в проливе находятся под контролем более 200 видеокамер, обеспечивающих запись и хранение информации.
Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Общая стоимость проекта составляет 227,92 миллиарда рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.
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