Шесть российских Ил-76 прибыли в Белоруссию на учения "Славянское братство"

БАРАНОВИЧИ (Белоруссия), 7 июн – РИА Новости. Авиаэскадрилья из шести военно-транспортных самолетов Ил-76МД Воздушно-космических сил РФ прилетела из Россию в Белоруссию для участия в совместных антитеррористических учениях "Славянское братство" подразделений ВДВ России, Сил специальных операций Белоруссии и специального назначения Сербии, сообщил журналистам старший инспектор-штурман командования Военно-транспортной авиации ВКС подполковник Евгений Саложин, прилетевший в Белоруссию на одном из бортов.

"С военного аэродрома из-под Таганрога на белорусский аэродром Барановичи для участия в совместных учениях "Славянское братство-2017" 6 июня переброшена эскадрилья военно-транспортного авиационного полка ВКС России в составе шести Ил-76МД и около 70 человек личного состава, из них более 50 человек представляют летный состав. Большинство летчиков имеют государственные и ведомственные награды за образцовое выполнение заданий командования", — сказал Саложин.

По его словам, основная задача экипажей Ил-76М в ходе учений — совместно с белорусскими летчиками провести десантирование личного состава подразделений ВДВ России и Сил специальных операций Белоруссии, а также специальных военных грузов в заданном районе на незнакомую площадку приземления.

"Сложность задачи в том, что выброска десантников и грузов будет осуществляться в одном из приграничных районов Брестской области на небольшую по размерам площадку приземления в лесисто-болотистой местности", — отметил Саложин.

В антитеррористических учениях "Славянское братство-2017" принимают участие Силы специальных операций (ССО) Белоруссии, ВДВ России и Силы специального назначения Сербии. Активная фаза маневров продлится до 14 июня.