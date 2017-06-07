Экспедиция Минобороны и РГО прибыла на курильский остров Матуа

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Совместная экспедиция Минобороны РФ и Русского географического общества (РГО) прибыла на курильский остров Матуа, сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства.
"Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе большого десантного корабля "Адмирал Невельской", киллекторного судна КИЛ-168 и спасательного буксира "СБ-522" доставил на Курильский остров Матуа около ста членов совместной экспедиции и более 30 единиц различной техники", — говорится в сообщении.
В настоящее время в бухте Двойная у острова Матуа производится выгрузка на берег участников экспедиции, которые разместятся в специально подготовленном полевом лагере, техники и имущества.
В ведомстве обратили внимание, что в этом году научный состав экспедиции значительно расширится. Участие в исследовании принимает Экспедиционный центр Минобороны РФ, РГО и личный состав Тихоокеанского флота. На острове Матуа будут работать гидрогеологи, вулканологи, гидробиологи, ландшафтоведы, почвоведы, подводники, поисковики и археологи из Владивостока, Москвы, Камчатки и Сахалина.
Помимо этого, продолжатся работы по поиску и исследованию объектов исторической военной техники и фортификационных сооружений периода Второй мировой войны. Получат развитие археологические работы по выявлению и изучению памятников истории и культуры различных эпох, включая айнскую.
По итогам экспедиции будут подготовлены материалы по перспективам дальнейшего освоения острова: составлены карты опасных природных явлений, проведен анализ альтернативных источников энергии, химического состава природных вод, потенциального плодородия почв и многие другие.