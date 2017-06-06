Миг-31 поднимался в воздух из-за самолета ВВС Норвегии в Баренцевом море

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Истребитель МиГ-31 из состава дежурных сил ПВО Северного флота был поднят в воздух во вторник в связи с обнаружением над нейтральными водами Баренцева моря самолета, выполнявшего полет вдоль российской границы с выключенным транспондером, сообщает Минобороны РФ.

"Экипаж перехватчика сблизился с целью на безопасное расстояние и визуально идентифицировал ее как патрульный противолодочный самолет ВВС Норвегии P-3C "Орион"", — говорится в сообщении.

После изменения норвежским самолетом маршрута полета и удаления от российской границы истребитель-перехватчик МиГ-31 вернулся на базовый аэродром.