"Ростех" согласовал контракт на поставку Су-35 Индонезии

МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Контракт на поставку истребителей Су-35 Индонезии согласован, заявил во вторник журналистам директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов.

"Контракт согласован", — сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

По его словам, в настоящее время стороны обсуждают возможность поставок российских истребителей Джакарте в рамках "встречной торговли". В частности, индонезийская сторона может предоставить России каучук и пальмовое масло.