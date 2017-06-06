Российский истребитель перехватил американский B-52 над Балтикой

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Россия поднимала в воздух истребитель Су-27 для перехвата американского B-52 над Балтикой, сообщило Минобороны.

Средства контроля воздушного пространства в районе 10.00 мск обнаружили над нейтральными водами самолет, который летел вдоль российской границы. На его перехват поднялся истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО Балтийского флота.

Приблизившись к самолету на безопасное расстояние экипаж Су-27 определил его как стратегический бомбардировщик В-52. Истребитель сопровождал американский самолет, пока тот не удалился от российской границы, а затем вернулся на аэродром.