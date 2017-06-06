В России рассказали о плане проведения учений "Славянское братство-2017"

ПОЛИГОН БРЕСТСКИЙ (Белоруссия), 6 июн — РИА Новости. Активная фаза совместных антитеррористических учений России, Белоруссии и Сербии "Славянское братство-2017" пройдет на белорусском полигоне Брестский 12-14 июня, до этого военные из трех стран будут слаживать действия в составе единого подразделения, сообщил во вторник журналистам заместитель руководителя учений с российской стороны полковник Алексей Сгибнев после торжественного открытия маневров.

"Учения будут проведены в две фазы. Первая из них предусматривает слаживание многонациональной батальонной тактической группы (МБТГР), сформированной из подразделений трех стран-участниц для выполнения контртеррористических задач, эта фаза продлится с 6 по 11 июня. Вторая (активная) фаза — практическое выполнение контртеррористических задач в составе МТГР — пройдет с 12 по 14 июня", — сказал Сгибнев.

Он пояснил, что активная фаза маневров включает, в частности, выдвижение МБТГР в назначенный район с преодолением водной преграды и десантированием из самолетов Ил-76, установление контроля над этим районом для проведения в нем контртеррористических мероприятий, освобождение захваченного террористами объекта жизнеобеспечения и находившихся на нем заложников, уничтожение террористических групп и эвакуацию раненых.

"Все без исключения контртеррористические мероприятия российскими и сербскими участниками учений будут проводиться на незнакомой местности", — подчеркнул Сгибнев.

В учениях "Славянское братство-2017" участвуют более 300 военнослужащих Псковской десантно-штурмовой дивизии ВДВ России, свыше 400 военнослужащих 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады Сил специальных операций Белоруссии и 50 военнослужащих специальной бригады Сербии. Задействованы также военно-транспортные самолеты Ил-76МД ВКС РФ, самолеты и вертолеты ВВС РБ.