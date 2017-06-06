В Белоруссии начались антитеррористические учения "Славянское братство"

Российские военнослужащие во время совместных учений ВДВ России, Белоруссии и Сербии. Архивное фото

Российские военнослужащие во время совместных учений ВДВ России, Белоруссии и Сербии. Архивное фото

ПОЛИГОН БРЕСТСКИЙ (Белоруссия), 6 июн — РИА Новости. Торжественное открытие совместных антитеррористических учений "Славянское братство-2017" России, Белоруссии и Сербии состоялось во вторник на белорусском полигоне Брестский. С началом третьих по счету маневров вооруженных сил трех стран их участников поздравил руководитель учений, командующий белорусских Сил специальных операций (ССО) генерал-майор Вадим Денисенко, пожелавший им успешного выполнения поставленных задач.

Заместитель руководителя учений с российской стороны полковник Алексей Сгибнев особо отметил тот факт, что впервые в истории проведения совместных учений "Славянское братство" из национальных воинских контингентов стран-участниц сформирована многонациональная батальонная тактическая группа (МБТГР), которая будет отрабатывать выполнение контртеррористических задач в рамках операции по поддержанию мира.

Сгибнев подчеркнул, что предстоящие практические действия российских, белорусских и сербских военнослужащих в составе единого подразделения свидетельствуют "о налаживании более тесного взаимодействия между вооруженными силами трех государств в их подготовке к совместной борьбе с главным злом современности — международным терроризмом".

В учениях "Славянское братство-2017" участвуют более 300 военнослужащих Псковской десантно-штурмовой дивизии ВДВ России, свыше 400 военнослужащих 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады Сил специальных операций Белоруссии и 50 военнослужащих специальной бригады Сербии. Задействованы также военно-транспортные самолеты Ил-76МД ВКС РФ, самолеты и вертолеты ВВС РБ. Активная фаза маневров продлится до 14 июня.