ВКС отчитались об успешной работе Системы предупреждения ракетных нападений

ЕНИСЕЙСК (Красноярский край), 6 июн — РИА Новости. Космические войска (КВ) Воздушно-космических сил в 2016 году обнаружили все пуски в зоне ответственности российской Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), сообщил командующий КВ генерал-лейтенант Александр Головко.
Глава военного ведомства проверил организацию опытно-боевого дежурства радиолокационной станции "Воронеж-ДМ", расположенной в районе города Енисейска (Красноярский край).
СПРН отслеживает ракетные пуски и траектории ракет для предупреждения о нападении на пункты государственного и военного управления. Система также выдает данные о космических объектах.
Еще три станции приступили к несению опытно-боевого дежурства в Красноярском и Алтайском краях, а также в Оренбургской области. Их испытания завершатся до конца 2017 года. Кроме того, продолжаются работы по созданию новых РЛС в Заполярье и в Мурманской области.