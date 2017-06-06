ВКС отчитались об успешной работе Системы предупреждения ракетных нападений

ЕНИСЕЙСК (Красноярский край), 6 июн — РИА Новости. Космические войска (КВ) Воздушно-космических сил в 2016 году обнаружили все пуски в зоне ответственности российской Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), сообщил командующий КВ генерал-лейтенант Александр Головко.

"В рамках несения боевого дежурства в 2016 году дежурными средствами СПРН, специализированными средствами систем контроля космического пространства и противоракетной обороны были обнаружены более 40 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения", — доложил Головко министру обороны Сергею Шойгу.

Глава военного ведомства проверил организацию опытно-боевого дежурства радиолокационной станции "Воронеж-ДМ", расположенной в районе города Енисейска (Красноярский край).

СПРН отслеживает ракетные пуски и траектории ракет для предупреждения о нападении на пункты государственного и военного управления. Система также выдает данные о космических объектах.

Основу радиолокационных средств наземного эшелона СПРН составляют станции нового поколения типа "Воронеж". Сейчас боевое дежурство несут четыре РЛС подобного типа, расположенные в Ленинградской, Калининградской, Иркутской областях и Краснодарского крае.

Еще три станции приступили к несению опытно-боевого дежурства в Красноярском и Алтайском краях, а также в Оренбургской области. Их испытания завершатся до конца 2017 года. Кроме того, продолжаются работы по созданию новых РЛС в Заполярье и в Мурманской области.