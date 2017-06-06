ВЛАДИВОСТОК, 6 июн — РИА Новости. Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе флагмана ТОФ гвардейского ракетного крейсера "Варяг" и морского танкера "Печенга" во вторник покинул Гонконг, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Владимир Матвеев.

"Отряд кораблей Тихоокеанского флота покинул Гонконг. В рамках визита моряки-тихоокеанцы встретились с представителями командования Военно-морских сил Национальной освободительной армии Китая (НОАК). Военнослужащие ТОФ посетили с экскурсиями исторические места и ознакомились с достопримечательностями иностранного порта, а так же провели ряд совместных товарищеских спортивных матчей с китайскими моряками", — сообщил Матвеев.

Во время визита "Варяг" был открыт для посещения, в течение дня корабль посетили более 2 тысяч человек.

Отряд боевых кораблей ТОФ в составе гвардейского ракетного крейсера "Варяг" и танкера "Печенга" выполняет задачи дальнего похода в водах Мирового океана с 1 апреля 2017 года. Поход проходит в соответствии с планом международного военного сотрудничества Вооруженных Сил Российской Федерации и продлится более двух месяцев. В ходе дальнего океанского плавания корабли совершили заходы в порты Пусан (Южная Корея), Манила (Филиппины), Камрань (Вьетнам), Саттахип (Таиланд), Чанги (Сингапур) и Таджунг — Приок (Индонезия). Основная цель похода — демонстрация Андреевского флага в Азиатско-тихоокеанском регионе и дальнейшее развитие военно-морского сотрудничества со странами АТР.