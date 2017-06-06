В Крыму Су-27 по тревоге подняли в воздух для проверки боеготовности

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Дежурные пары истребителей Су-27 Южного военного округа подняты в воздух по тревоге в Крыму для проверки боевой готовности, сообщил начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
Отмечается, что боеготовность летчиков боевых истребителей проверил командующий войсками ЮВО Александр Дворников в ходе своей рабочей поездки. В первый день своего визита на Крымский полуостров он также изучил состояние учебно-материальной базы, боевой состав и вооружение истребительного авиационных частей на аэродроме Бельбек.
По словам Астафьева, 1 июня под руководством Дворникова к проверке боеготовности привлечено более 6,5 тысяч военных и около 1,5 тысячи единиц военной и специальной техники мотострелковых, танковых, артиллерийских подразделений, дислоцированных в Чечне, Дагестане, Южной Осетии, Краснодарском крае, а также подразделения морской пехоты Черноморского флота и Каспийской флотилии.
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