Российские разведчики "захватили секретные документы" в Приднестровье

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Войсковые разведчики Оперативной группы российских войск (ОГРВ) в Приднестровье в ходе тренировок провели налет на пост условного противника и захватили секретные документы, включая образцы новейшего вооружения, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Тренировка войсковых разведчиков прошла в Оперативной группе российских войск (ОГРВ) в Приднестровском регионе республики Молдова (ПРРМ). В ходе тренировок разведчики днем и ночью отработали задачи в условиях, приближенных к боевым.

"Военнослужащие выполнили налет на пост условного противника и захватили "языка". После этого разведчики, действуя в отрыве от главных сил, проникли в тыл "неприятеля". Следуя полученной от "языка" информации, они установили местонахождения и провели захват секретных документов, в том числе – чертежи и схемы, а также образцы новейшего вооружения и военной техники условного противника", — говорится в сообщении.