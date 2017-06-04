Россия готова к работе по созданию коалиции против террора

СИНГАПУР, 4 июн — РИА Новости. Россия готова работать со всеми заинтересованными странами в деле создания широкой международной антитеррористической коалиции, которая могла бы сплотить в своих рядах разные силы на основе общих ценностей, заявил в воскресенье замминистра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин, выступая на проходящей здесь Международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе "Шангри-Ла диалог".
Замминистра отметил, что "оценки ситуации и комплексную программу действий по борьбе с международным терроризмом предложил президент РФ Владимир Путин на саммите Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2015 года". Суть заключается "в создании широкой международной антитеррористической коалиции, которая могла бы сплотить в своих рядах разные силы на основе общих ценностей и международного права, руководствуясь принципами Устава ООН", пояснил Фомин. Он также подчеркнул, что Россия "готова работать на этом направлении со всеми без исключения заинтересованными странами".
*Террористическая организация, запрещенная в России.