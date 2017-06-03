В Севастополь из Средиземного моря вернулся сторожевой корабль "Сметливый"

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Сторожевой корабль Черноморского флота "Сметливый" вернулся в Севастополь после выполнения задач в Средиземном море, сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Вячеслав Трухачев.
"Сегодня сторожевой корабль Черноморского флота "Сметливый", завершив выполнение задач в Средиземном море, вернулся в главную базу ЧФ — Севастополь", — сказал Трухачев.
Оперативное командование в дальней оперативной зоне было создано в 2012 году для улучшения управления силами, выполняющими задачи в Средиземном море, с учетом складывающейся военно-политической обстановки. Начиная с декабря того же года корабли ВМФ РФ приступили к выполнению задач в регионе на постоянной основе.