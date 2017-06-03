Минобороны в этом году получит 14 вертолетов Ка-52 "Аллигатор"

АРСЕНЬЕВ (Приморский край), 3 июн — РИА Новости. Минобороны России в 2017 году получит 14 вертолетов Ка-52 "Аллигатор", всего до 2020 года будет поставлено 50 машин, заявил заместитель главы военного ведомства Юрий Борисов.

"В этом году в рамках гособоронзаказа у нас поставка 14 вертолетов Ка-52. И еще нужно завершить текущий контракт, осталось 50 машин до 2020 года", — сказал Борисов в ходе посещения авиационного завода "Прогресс".

По его словам, в ходе проверки завода необходимо было убедиться, насколько завод готов к выполнению обязательств по новой государственной программе вооружения на 2018-2025 годы, которая внесена на утверждение в правительство России.