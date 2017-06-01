Госпрограмму вооружений на 2018-2025 годы представят Путину в сентябре
19:1901.06.2017
(обновлено: 19:24 01.06.2017)
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СТРЕЛЬНА, 1 июн — РИА Новости. Госпрограмма вооружений на 2018-2025 годы будет представлена президенту России Владимиру Путину в сентябре, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин на Петербургском международном экономическом форуме.
"В конце года. Сейчас она поступила, я об этом сообщил, поступила два дня тому назад в коллегию военно-промышленной комиссии. До сентября месяца в должны будем тщательно разобрать ее по косточкам, по всем поставкам, по сложным по контрактам, по всем родам и видам вооруженных сил, пересчитать ее, дать свои замечания и потом представить их президенту", — сказал вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин журналистам.
"В сентябре мы планируем, что проект Государственная программа вооружения на 2018-2025 год будет представлена главе государства, который тоже в свою очередь может внести какие-то определённые свои изменения, в декабре мы должны выйти на принятие соответствующего решения правительства", — добавил он.
Рогозин подчеркнул, что в программе на 2018-2025 годы делается акцент на кораблях ближней и дальней морской зоны, но водоизмещение которых позволит им быть в классе фрегатов.
По присутствию авианосцев пока вопрос не решён. "Проект есть. Он детально отработан. Есть технические возможности, производственные мощности для создания такого корабля. Вопрос только в одном: у ВМФ есть определённый объём средств в рамках новой ГПВ и в рамках этого объёма средств они должны поставить акценты, что им в большей степени необходимо", — сказал Рогозин.
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