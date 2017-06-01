Число кораблей ВМФ России в Средиземном море увеличилось до 15

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Оперативное соединение Военно-морского флота России в Средиземном море увеличилось до 15 кораблей и судов, сообщил журналистам в четверг начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан первого ранга Вячеслав Трухачев.

Ранее командование ВМФ неоднократно заявляло, что эта группировка кораблей насчитывает до 10 кораблей и судов обеспечения.

"В Средиземном море в составе постоянного соединения Военно-морского флота выполняют задачи порядка 15 боевых кораблей и судов обеспечения Черноморского флота", — сказал Трухачев.