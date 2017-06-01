Батальон морской пехоты Черноморского флота России поднят по тревоге

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Батальон морской пехоты российского Черноморского флота поднят по тревоге, сообщил в четверг начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Вячеслав Трухачев.

"В рамках проверки уровня боевой готовности сил управлением Южного военного округа поднят по тревоге отдельный батальон морской пехоты Черноморского флота, дислоцированный в Краснодарском крае. В соответствии с вводной, после получения оружия и экипировки техника была выведена из автопарка части, и личный состав приступил к формированию колонны для совершения 250-километрового марша в район сосредоточения", — сказал он.

К внезапной проверке привлечены 300 военнослужащих и более 50 единиц техники.