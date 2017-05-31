National Interest рассказал, почему Москва - самый защищенный город в мире

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В мире есть только один город, который защищен ракетами с ядерными боеголовками, и это Москва, пишет американское издание The National Interest.
Дело в том, что в договоре по ПРО о контроле над вооружениями, подписанном Соединенными Штатами и Советским Союзом в 1972 году, содержится исключение — соглашение не запрещало все противоракетные системы. Каждая из сторон имела право на одну систему ПРО, которая могла быть оснащена ракетами в количестве до 100 единиц. Причем разместить такую систему можно было в любом месте, пишет издание.
"Оказалось, что бессмысленно защищать с помощью исключительно дорогой системы один-единственный район", — пишет NI.
В СССР была другая ситуация — разрушение Москвы атомной бомбой могло лишить страну возможности нанести ответный удар, так как командование находилось в столице. В результате на свет появилась система А-35 — сеть противовоздушной обороны, которая должна была обеспечить выживание Москвы в случае ядерной войны.
"Вместо того, чтобы остановить одну пулю с помощью другой пули, система ПРО уничтожит ее своевременным подрывом ручной гранаты", — говорится в материале.
Так как ядерные арсеналы обеих сторон постоянно росли, в 70-х систему А-35 пришлось заменить на обновленную А-135. К первоначальным 32 установкам прибавились 68 новых, и в распоряжении у Москвы оказалось уже 100 противоракетных установок, как раз разрешенных договором по ПРО.