National Interest рассказал, почему Москва - самый защищенный город в мире

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В мире есть только один город, который защищен ракетами с ядерными боеголовками, и это Москва, пишет американское издание The National Interest.

"Самый защищенный город в мире — это не Вашингтон, округ Колумбия. Это Москва", — говорится в статье. Российская столица — единственный на планете населенный пункт, который находится под "ядерным зонтиком", отмечает издание.

Дело в том, что в договоре по ПРО о контроле над вооружениями, подписанном Соединенными Штатами и Советским Союзом в 1972 году, содержится исключение — соглашение не запрещало все противоракетные системы. Каждая из сторон имела право на одну систему ПРО, которая могла быть оснащена ракетами в количестве до 100 единиц. Причем разместить такую систему можно было в любом месте, пишет издание.

США приняли решение разместить систему Safeguard вокруг военной авиабазы Grand Forks в штате Северная Дакота, однако она функционировала в течение короткого периода времени, а затем была демонтирована.

"Оказалось, что бессмысленно защищать с помощью исключительно дорогой системы один-единственный район", — пишет NI.

В СССР была другая ситуация — разрушение Москвы атомной бомбой могло лишить страну возможности нанести ответный удар, так как командование находилось в столице. В результате на свет появилась система А-35 — сеть противовоздушной обороны, которая должна была обеспечить выживание Москвы в случае ядерной войны.

Первоначальная концепция предусматривала создание 32 противоракетных площадок вокруг советской столицы. Со временем их количество решили сократить, однако ракеты стали оснащать уже ядерными боеголовками, что значительно повысило их эффективность.

"Вместо того, чтобы остановить одну пулю с помощью другой пули, система ПРО уничтожит ее своевременным подрывом ручной гранаты", — говорится в материале.

Так как ядерные арсеналы обеих сторон постоянно росли, в 70-х систему А-35 пришлось заменить на обновленную А-135. К первоначальным 32 установкам прибавились 68 новых, и в распоряжении у Москвы оказалось уже 100 противоракетных установок, как раз разрешенных договором по ПРО.