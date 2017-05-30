National Interest назвал самые опасные российские и китайские ракеты

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Новое поколение российских и китайских ракет большой дальности класса "воздух-воздух" может стать угрозой важнейшим узлам сети управления действиями американских ВВС, пишет обозреватель журнала National Interest Дейв Маджумдар.

По его словам, эксперты не обращают внимания на этот тип оружия, отдавая предпочтение противокорабельным ракетам и ракетам класса "земля-воздух". Однако при установке на "правильном истребителе" подобные ракеты способны ослабить возможности американской военной авиации. Под ударом окажутся "неуклюжие самолеты-заправщики" KC-135 и KC-46 Pegasus.

Автор обращает внимание на следующие виды оружия: российские ракеты Р-37М КБ "Вымпел", КС-172 ОКБ "Новатор" и китайскую PL-15.

Р-37М и ее усовершенствованная версия КС-172 предназначены для уничтожения авиационных средств разведки, сбора информации и наблюдения на расстоянии более 200 морских миль. Китайская PL-15 – наиболее серьезная угроза – может наносить удары по самолетам-заправщикам и самолетам-разведчикам при проведении авиационных кампаний в небе над Тихим океаном.

В настоящее время у ВВС США пока нет плана по защите авиации, они только могут перебросить свои самолеты на безопасное расстояние за пределы радиуса действия ракет потенциального противника. Но в этом случае эффективная дальность действия американских истребителей уменьшится.