Спецназ ищет незаконные вооруженные формирования на учениях в Таджикистане

Военнослужащие российской армии во время учений в Таджикистане. Архивное фото

Военнослужащие российской армии во время учений в Таджикистане. Архивное фото

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Российский спецназ при поддержке вертолетов ищет незаконные вооруженные формирования у таджикско-афганской границы в ходе совместных учений "Душанбе-Антитеррор-2017" в Таджикистане, сообщил официальный представитель Центрального военного округа (ЦВО) Ярослав Рощупкин.

"Подразделения специального назначения высадились на высокогорные площадки приграничного полигона "Харб-майдон" и приступили к обнаружению незаконных вооруженных формирований, выявлению путей движения караванов с оружием и наркотиками, определению координат тренировочных лагерей и складов условных боевиков", — сказал он.

После обнаружения авиация, артиллеристы и ракетчики нанесут удары по найденным целям.

В совместных учениях от российской стороны принимают участие около 2 тысяч военнослужащих и более 300 единиц техники.