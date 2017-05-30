Спецназ ищет незаконные вооруженные формирования на учениях в Таджикистане

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Российский спецназ при поддержке вертолетов ищет незаконные вооруженные формирования у таджикско-афганской границы в ходе совместных учений "Душанбе-Антитеррор-2017" в Таджикистане, сообщил официальный представитель Центрального военного округа (ЦВО) Ярослав Рощупкин.
"Подразделения специального назначения высадились на высокогорные площадки приграничного полигона "Харб-майдон" и приступили к обнаружению незаконных вооруженных формирований, выявлению путей движения караванов с оружием и наркотиками, определению координат тренировочных лагерей и складов условных боевиков", — сказал он.
После обнаружения авиация, артиллеристы и ракетчики нанесут удары по найденным целям.
В совместных учениях от российской стороны принимают участие около 2 тысяч военнослужащих и более 300 единиц техники.