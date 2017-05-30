Эксперт: противотанковые средства НАТО малоэффективны против "Арматы"

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Эксперт Международного института стратегических исследований Лондона (IISS) Бриг Бен Барри считает, что современные противотанковые средства, используемые НАТО, малоэффективны против российского танка Т-14 "Армата", сообщает телерадиокомпания Би-би-си.

Новый российский танк Т-14 "Армата" оборудован комплексом активной защиты "Афганит", который может как физически уничтожать цели, так и выводить их из строя. Радиооптический радар "Афганита" состоит из четырех активных фазированных антенных решеток, которые предупреждают о приближающихся снарядах. Система радиоэлектронного подавления сбивает траекторию ракет – с помощью блокирования лазеров и радаров и с помощью дымовой завесы.

По мнению Барри, подобная система представляет угрозу для целого поколения противотанковых орудий, включая поставляемые США ракетные комплексы Javelin.

Барри полагает, что в странах НАТО почти не ведется реального обсуждения этой проблемы. Некоторые страны проводят исследования и испытания, чтобы оборудовать свои танки системой активной защиты. "Но, кажется, они упускают неудобные выводы об их собственном противотанковом потенциале", — считает эксперт.

Он считает, что страны НАТО должны принять меры для усовершенствования системы противотанковой обороны.

По информации Би-би-си, Норвегия одна из первых в НАТО выделила средства на замену ракетных комплексов Javelin, чтобы сохранить способность вести борьбу против тяжелой бронетехники. Сообщается, что план закупок на цели обороны в Норвегии предусматривает выделение 200-350 миллионов крон (24-42 миллиона долларов) на замену ракетных комплексов.