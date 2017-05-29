Россия и Франция создадут группу для обсуждения борьбы с терроризмом

ВЕРСАЛЬ (Франция), 29 мая — РИА Новости. Президенты России и Франции договорились создать рабочую группу для обсуждения вопросов борьбы с терроризмом, заявил российский лидер по итогам российско-французских переговоров.

"Мы сошлись во мнениях, что важнейшей задачей сегодняшнего дня, нашей общей задачей, является борьба с терроризмом. Господин президент предложил создать некую рабочую группу, объединяться делегациями, которые могли бы посетить и Москву, и Париж, и в практическом плане наладить взаимодействие по борьбе с террористической угрозой, которая, безусловно, является чрезвычайно опасной как для нас, так и для европейских стран, включая Францию", — сказал Путин.

Он также отметил, что лишь объединяя усилия, можно добиться результатов в противодействии "чуме XXI века".