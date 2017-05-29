Северная Корея завершает создание ракетно-ядерного зонтика

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости, Андрей Коц. Северокорейские военные утром в понедельник успешно провели пуск очередной баллистической ракеты (БР). Боеприпас малой дальности стартовал с полигона неподалеку от города Вонсан на восточном побережье страны. Полет продолжался около шести минут, после чего ракета, преодолев 450 километров, упала в Японское море. Высота полета составила почти 100 километров.
"Ракета упала в нашей исключительной экономической зоне, — сообщил журналистам генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга. — Место падения зафиксировано в 500 километрах от острова Садо в префектуре Ниигата и в 300 километрах от островов Оки в префектуре Симанэ. Этот пуск — откровенное нарушение резолюций Совета Безопасности ООН".
Японские и южнокорейские военные специалисты, ориентируясь на данные собственных разведок и показания радиолокационных станций, пришли к выводу, что испытанный боеприпас — баллистическая ракета малой дальности, аналогичная советской оперативно-тактической Р-17 (Scud-B или Scud-C по классификации НАТО). Согласно данным Международного института стратегических исследований, таких БР у КНДР не больше десятка. Тем не менее, по мнению многих военных экспертов, последними испытаниями Северная Корея доказала, что готова поставить на вооружение целое семейство баллистических ракет, способных поражать цели во всем диапазоне дальностей.
Дальность — любая
Пуску ракеты Scud, напомним, предшествовала целая серия испытаний. Четырнадцатого мая военные КНДР запустили "Хвансон-12", поднявшуюся на рекордные две тысячи километров (на этой высоте проходит условная граница между низкими и средними околоземными орбитами) и упавшую в море на удалении 787 километров от стартовой позиции. По данным западных аналитиков, эта дистанция для "Хвансон-12" не предельная. Максимальная дальность этой ракеты может достигать 5000 километров.
Игра от обороны
Ким Чен Ын, очевидно, изо всех сил форсирует процесс принятия на вооружение новых ракет. Испытания трех разных БР за три недели могут быть завершающим этапом северокорейской военной приемки. Многие специалисты уверены: КНДР видит для себя непосредственную угрозу со стороны США и ее союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе, поэтому пытается как можно скорее прикрыться глубоко эшелонированным ядерным зонтиком.
Российские дипломаты осудили ракетные испытания КНДР, однако подчеркнули, что эта страна вынуждена играть "от обороны". Замглавы внешнеполитического ведомства Игорь Моргулов пояснил, что одной из причин форсирования северокорейской ракетной программы являются намерения Южной Кореи и в перспективе Японии присоединиться к глобальной системе ПРО, которую последовательно развивают США.
В свою очередь, первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что единственный способ снизить напряженность в регионе — заключить мирный договор между КНДР и США.
"Заключение мирного договора между КНДР и США будет лучшим выходом из положения. От этого выиграют все, в том числе и США, а главное — мир станет безопаснее, — сообщил Клинцевич журналистам. — Заключив этот договор, американцы также смогут доказать, что их действия на Корейском полуострове одновременно не направлены против России и Китая. Учитывая в том числе и северокорейский менталитет, ситуацию внутри страны, первый шаг должен быть сделан именно США".
На это, впрочем, надеяться пока не приходится. Глава МИД Японии Фумио Кисида и госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе состоявшегося в понедельник телефонного разговора уже договорились усилить давление на КНДР.