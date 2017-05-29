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Безопасность

Северная Корея завершает создание ракетно-ядерного зонтика

16:0329.05.2017
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВоенная техника во время парада, приуроченного к 105-й годовщине со дня рождения Ким Ир Сена, в КНДРВоенная техника во время парада, приуроченного к 105-й годовщине со дня рождения Ким Ир Сена, в КНДР
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости, Андрей Коц. Северокорейские военные утром в понедельник успешно провели пуск очередной баллистической ракеты (БР). Боеприпас малой дальности стартовал с полигона неподалеку от города Вонсан на восточном побережье страны. Полет продолжался около шести минут, после чего ракета, преодолев 450 километров, упала в Японское море. Высота полета составила почти 100 километров.

"Ракета упала в нашей исключительной экономической зоне, — сообщил журналистам генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга. — Место падения зафиксировано в 500 километрах от острова Садо в префектуре Ниигата и в 300 километрах от островов Оки в префектуре Симанэ. Этот пуск — откровенное нарушение резолюций Совета Безопасности ООН".

Японские и южнокорейские военные специалисты, ориентируясь на данные собственных разведок и показания радиолокационных станций, пришли к выводу, что испытанный боеприпас — баллистическая ракета малой дальности, аналогичная советской оперативно-тактической Р-17 (Scud-B или Scud-C по классификации НАТО). Согласно данным Международного института стратегических исследований, таких БР у КНДР не больше десятка. Тем не менее, по мнению многих военных экспертов, последними испытаниями Северная Корея доказала, что готова поставить на вооружение целое семейство баллистических ракет, способных поражать цели во всем диапазоне дальностей.

Дальность — любая

Пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет КНДР. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Ракетная программа КНДР
Р-17 представляет собой жидкостную одноступенчатую баллистическую ракету на долгохранимых элементах топлива. В Советской армии она входила в состав оперативно-тактического комплекса 9К72 "Эльбрус". Ракета может поражать цели на дальностях от 50 до 550 километров, в зависимости от модификации ("B" или "С"). Мощность боеголовки в ядерном снаряжении — от 10 до 500 килотонн. Это мощное, но не очень точное оружие с коэффициентом вероятного отклонения порядка 450 метров. Данный показатель практически исключает поражение ракетой укрепленного бункера, корабля или другой точечной цели. Однако в случае применения Р-17 по району сосредоточения сухопутных войск противника или по городскому кварталу разрушения могут быть более чем серьезные.

Пуску ракеты Scud, напомним, предшествовала целая серия испытаний. Четырнадцатого мая военные КНДР запустили "Хвансон-12", поднявшуюся на рекордные две тысячи километров (на этой высоте проходит условная граница между низкими и средними околоземными орбитами) и упавшую в море на удалении 787 километров от стартовой позиции. По данным западных аналитиков, эта дистанция для "Хвансон-12" не предельная. Максимальная дальность этой ракеты может достигать 5000 километров.

© REUTERS / KCNAИспытание баллистической ракеты средней дальности Hwasong-12 в КНДР. 15 мая 2017
© REUTERS / KCNA
Испытание баллистической ракеты средней дальности Hwasong-12 в КНДР. 15 мая 2017

Пуск ракеты Пуккыксон-2 в Северной Корее
© AP Photo / Korean Central News Agency
Всем "Пуккыксон": на что способна новая ракета КНДР
Ровно через неделю, 21 мая, прошли успешные испытания твердотопливной БР средней дальности "Пуккыксон-2". Ракета поднялась на 550 километров и поразила учебную цель на удалении более 500 километров. Запись испытаний позже показали по северокорейскому телевидению. Многих экспертов поразил уровень технологий, которого удалось достичь КНДР: эта ракета оказалась твердотопливной и запускалась так называемым холодным, или минометным стартом. Далеко не каждая страна способна создать подобное оружие. А последний пуск БР малой дальности говорит о том, что КНДР в состоянии производить все типы баллистических носителей ядерных зарядов — от стратегических до оперативно-тактических. В этом году Северная Корея не запускала разве что "Тэпходон-2" — свою основную межконтинентальную БР с дальностью полета до 7000 километров. Не исключено, что ее испытания мы увидим через неделю, если КНДР решит продолжить традицию воскресных пусков.

Игра от обороны

Ким Чен Ын, очевидно, изо всех сил форсирует процесс принятия на вооружение новых ракет. Испытания трех разных БР за три недели могут быть завершающим этапом северокорейской военной приемки. Многие специалисты уверены: КНДР видит для себя непосредственную угрозу со стороны США и ее союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе, поэтому пытается как можно скорее прикрыться глубоко эшелонированным ядерным зонтиком.

Пуск ракеты Пуккыксон-2 в Северной Корее. Архивное фото
© AP Photo / KRT
КНДР близка к созданию семейства баллистических ракет, уверен эксперт
"Со стороны США постоянно раздаются угрозы военного решения северокорейской "ракетной проблемы", — рассказал РИА Новости военный эксперт Михаил Ходаренок. — Сейчас время играет на Ким Чен Ына. Чем больше у него баллистических ракет разного класса, тем сложнее будет Вашингтону военным путем чего-то добиться. КНДР пытается как можно скорее себя обезопасить. С военно-стратегической точки зрения только так можно объяснить их поведение. Китаю вроде дали время, чтобы он убедил КНДР не "безобразничать", но это ни к чему не приведет. Если северокорейский режим видит угрозу собственному выживанию, он не станет слушать даже своего самого главного покровителя. Во всей этой ситуации можно винить только США с их постоянными угрозами. Надо прямо сказать: никто не сделал столько для нарушения режима нераспространения ядерного оружия, сколько сделали США".

Российские дипломаты осудили ракетные испытания КНДР, однако подчеркнули, что эта страна вынуждена играть "от обороны". Замглавы внешнеполитического ведомства Игорь Моргулов пояснил, что одной из причин форсирования северокорейской ракетной программы являются намерения Южной Кореи и в перспективе Японии присоединиться к глобальной системе ПРО, которую последовательно развивают США.

В свою очередь, первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что единственный способ снизить напряженность в регионе — заключить мирный договор между КНДР и США.

© AFP 2017 / KCNAСеверокорейский лидер Ким Чен Ын во время пуска ракеты "Пуккыксон-2"
© AFP 2017 / KCNA
Северокорейский лидер Ким Чен Ын во время пуска ракеты "Пуккыксон-2"

"Заключение мирного договора между КНДР и США будет лучшим выходом из положения. От этого выиграют все, в том числе и США, а главное — мир станет безопаснее, — сообщил Клинцевич журналистам. — Заключив этот договор, американцы также смогут доказать, что их действия на Корейском полуострове одновременно не направлены против России и Китая. Учитывая в том числе и северокорейский менталитет, ситуацию внутри страны, первый шаг должен быть сделан именно США".

На это, впрочем, надеяться пока не приходится. Глава МИД Японии Фумио Кисида и госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе состоявшегося в понедельник телефонного разговора уже договорились усилить давление на КНДР.

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Безопасность
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Alexandr6875
Ну все ждём четвёртый авианосец!
16:23
29.05.2017
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