Рогозин подтвердил, что Ил-112В совершит первый полет в этом году

ГОРКИ, 29 мая — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин на совещании премьер-министра Дмитрия Медведева подтвердил, что легкий военно-транспортный самолет Ил-112В будет поднят в небо в 2017 году.
"В конце года мы планируем еще одну авиационную премьеру – это Ил-112В, легкий военно-транспортный самолет. Поэтому год довольно таки богатый на авиационный урожай", — сказал Рогозин.
Он напомнил, что в текущем году уже успешно прошли летные испытания боевого самолета-истребителя МиГ-35, а также полеты вертолета Ка-62 и МС-21.