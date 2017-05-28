Турецкие и норвежские самолеты совершат наблюдательный полет над Россией

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Специалисты Турции и Норвегии совершат наблюдательные полеты над Россией с 29 мая по 2 июня в рамках реализации международного договора по открытому небу, сообщил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

"В ходе выполнения полета по согласованному маршруту российские специалисты на борту самолета наблюдения будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полета и порядок применения предусмотренной Договором аппаратуры наблюдения", — сказал он.

Полет будет выполнен на турецком самолете наблюдения СН-235, который не предусматривает применение какого-либо оружия. Само воздушное судно и установленная на нем аппаратура прошли международное освидетельствование.