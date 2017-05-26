Стальной "Тайфун" для армии. Спецназ испытал новые бронеавтомобили

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости, Андрей Коц. Подразделения спецназа Восточного военного округа (ВВО) впервые испытали новейшие бронеавтомобили "Тайфун-К" в условиях, максимально приближенных к боевым. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба Министерства обороны. По словам военных, учения прошли на одном из армейских полигонов Хабаровского края.

"В ходе мероприятия военнослужащие подразделения специального назначения ВВО на новейших бронеавтомобилях провели разведку указанного района, обнаружение и уничтожение засад, организованных диверсионно-разведывательными группами условного противника", — пояснили в пресс-службе округа.

Семейство бронеавтомобилей "Тайфун" было разработано в начале 2010-х годов. В войска различные модификации этих машин начали поступать с 2015 года. Перед руководством Минобороны стояла непростая задача — заменить современной техникой огромный парк устаревающих советских армейских грузовиков, предназначенных для транспортировки личного состава. Проверенные временем автомобили оказались не готовы к военным вызовам ХХI века.

Новые вызовы

На протяжении десятилетий основным автомобилем для транспортировки личного состава и "рабочей лошадкой" автомобильных войск был старый добрый "Урал-375", впервые сошедший с конвейера в 1961 году. За 30 лет было выпущено более 110 тысяч этих по-настоящему универсальных грузовиков. Они перевозили войска, грузы, автоцистерны, буксировали орудия. На шасси "Уралов" создавалась боевая техника, например реактивные системы залпового огня "Град". Это был надежный и неприхотливый полноприводный грузовик с хорошей проходимостью и высокой ремонтопригодностью. С 1977 года в войска начал поступать более совершенный "Урал-4320" с дизельным двигателем, который расходовал гораздо меньше топлива, чем бензиновый движок его предшественника. Однако проверенный временем "Урал-375" выпускался вплоть до 1992 года.

Обе машины прошли боевое крещение в Афганистане, воевали в Чечне. Опыт локальных конфликтов показал: несмотря на массу достоинств, советские грузовики обладали одним серьезным недостатком — низкой защищенностью. В лучшем случае кабины некоторых модификаций "Уралов" могли "держать" автоматную пулю. Личный состав в кузове от огня закрывал лишь брезентовый навес. Грузовики были беззащитны перед гранатометами, которые активно применяли афганские душманы и чеченские боевики, подрывались на противотанковых минах и самодельных фугасах. Стало очевидно, что войскам нужна принципиально иная машина.

На Западе концепция бронированного автомобиля для транспортировки личного состава получила обозначение-аббревиатуру MRAP — Mine Resistant Ambush Protected ("защищенный от мин и нападения из засады"). Машины этого класса характеризует V-образное днище. Оно "разводит" в стороны импульс давления продуктов взрыва при подрыве мины под корпусом автомобиля. За счет этого хитрого решения выживаемость экипажей и десанта удалось существенно повысить. Кроме того, автомобили MRAP полностью бронированы и могут выдерживать попадание пуль калибров вплоть до 12,7 мм.

Разные подходы

Принципиальное решение о разработке проектов подобных армейских грузовиков в России было принято в 2010 году, когда была утверждена "Концепция развития военной автомобильной техники Вооруженных сил Российской Федерации на период до 2020 года". Семейство "Тайфунов" удалось создать в кратчайшие сроки, благодаря совместным усилиям более чем 120 предприятий. Решающий вклад внесли Камский и Уральский автомобильные заводы, представившие бронеавтомобили "Тайфун-К" и "Тайфун-У" соответственно. Впервые эти машины были представлены публике в 2014 году на параде Победы в Москве.

Бронеавтомобили семейства унифицированы по двигателям, информационно-управляющей системе, противоминной защите и подвеске. На них возможна установка дистанционно управляемого пулеметного модуля. Комбинированная броня (керамика и сталь), а также бронестекла обеспечивают круговую защиту "Тайфунов" от всех типов боеприпасов стрелкового оружия вплоть до 14,5-мм бронебойных пуль Б-32. Обе машины способны выдержать подрыв под днищем взрывного устройства мощностью до восьми килограмм в тротиловом эквиваленте. Этого более чем достаточно для защиты от большинства современных противотанковых мин.

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"Тайфуны" способны развивать скорость до 105 километров в час. Дальность хода на одном баке — до 1400 километров: вдвое больше, чем у старичков "Уралов-375". Оба автомобиля выполнены по формуле 6х6 и обладают независимой гидропневматической подвеской, которая позволяет изменять дорожный просвет, и могут перевозить по 16 человек десанта. В кабинах и десантных отделениях "Тайфунов" установлены многофункциональные дисплеи, на которые выводится изображение с внешних видеокамер, приборов ночного видения и дистанционно управляемого вооружения.

Оба "Тайфуна" в общем и целом равнозначны и сопоставимы по своим тактико-техническим характеристикам. Разница только в компоновке. Производители остались верны собственным подходам: "Тайфун-К" традиционно для автомобилей КамАЗ выполнен по бескапотной схеме. В свою очередь, "Тайфун-У", как и все "Уралы", капот имеет. Высокий уровень унификации позволяет собирать для нужд Вооруженных сил две одинаковые машины на разных заводах, без перестройки их производственных линий. Нечто похожее мы наблюдаем в военном авиастроении. Министерство обороны закупает для нужд ВКС сопоставимые по своим возможностям истребители Су-30СМ и Су-35С. Первые производятся в Иркутске, вторые — в Комсомольске-на-Амуре. Закупка двух типов самолетов позволяет загрузить оба завода заказами и в конечном счете увеличить количество новых истребителей, поступающих в войска.

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На сегодняшний день в автопарке Вооруженных сил России имеется около 180 единиц "Тайфун-У" и 260 "Тайфун-К". Последние использовались российскими саперами в Сирии в ходе разминирования городов, освобожденных от террористов. В дальнейших планах Министерства обороны — закупка новых партий "Тайфунов". В войсках нужны не сотни, а тысячи подобных машин. Скорее всего, большая часть поставок придется на Госпрограмму вооружений на 2018-2025 годы.