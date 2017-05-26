Аргентина хочет купить у России еще несколько Ми-171Е

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости, Сергей Сафронов. Аргентина подтвердила заинтересованность в приобретении в России вертолетов Ми-171Е для использования в Антарктике, сообщил РИА Новости в пятницу заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России) Анатолий Пунчук в ходе работы выставки HeliRussia-2017.

В 2011 году Аргентина приобрела несколько Ми-171Е для работы на Южном полюсе.

"Аргентина в ходе недавних переговоров подтвердила свою заинтересованность закупить в России еще партию вертолетов Ми-171Е для работы в Антарктике при наличии финансовых средств. Россия готова к продолжению переговоров по данной тематике", — сказал Пунчук.

При этом он подчеркнул, что Аргентина планирует увеличить свой парк данной техники, убедившись в высоких эксплуатационных возможностях российских вертолетов при работе в условиях антарктических широт.