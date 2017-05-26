Эксперт не видит перспектив для новой договоренности с США по ПРО

МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Перспектив для достижения новой договоренности с Соединенными Штатами по тематике ПРО в настоящее время нет, считает бывший начальник 4-го ЦНИИ (центральный научно-исследовательский институт) Минобороны РФ, главный научный сотрудник центра международной безопасности ИМЭМО РАН, генерал-майор в отставке Владимир Дворкин.

Ровно 45 лет назад, 26 мая 1972 года, СССР и США подписали договор об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО). Стороны ограничили число развернутых систем ПРО до двух у каждой, а затем, в 1974 году, — до одной. СССР оставил систему ПРО вокруг Москвы, США — в районе развертывания межконтинентальных баллистических ракет. Кроме того, в пределах района разрешалось иметь не более 100 пусковых установок противоракет. Договор также обязывал стороны не создавать, не испытывать и не развертывать системы или компоненты ПРО морского, воздушного, космического или мобильно-наземного базирования. Соглашение просуществовало 30 лет – в декабре 2001 года США уведомили Россию о выходе из договора в одностороннем порядке, официально договор перестал действовать спустя полгода.

Дворкин в разговоре с РИА Новости напомнил, что президент РФ Владимир Путин сразу после уведомления США о выходе из договора назвал их решение "ошибкой", однако более жестких заявлений с российской стороны не последовало.

"Я считаю, что эта оценка, в общем-то, правильная, потому что ничего катастрофического или трагического не произошло", — отметил эксперт. Он пояснил, что у Москвы и Вашингтона была "возможность работать совместно сразу после 2002 года – была уже договоренность, декларация о стратегическом партнерстве, в том числе и в сфере противоракетной обороны – но американцы, видимо, не нашли большого вклада от нас и стали самостоятельно делать европейскую ПРО".

Дворкин рассказал, что в настоящее время США обладают 30 стратегическими противоракетами на континенте и около 500 противоракетами различного класса, которые не способны перехватывать боезаряды стратегических ракет. Однако, по словам эксперта, как следует из заявлений руководства РФ, "российские стратегические ракеты способны преодолевать любую самую технически совершенную систему ПРО". "Это правильно, потому что у нас очень мощные средства преодоления противоракетной обороны, и давно уже известно, что никакая ПРО не способна сдержать массированный ответный удар. Американцы тратят на свою ПРО значительные деньги, но все это диктуется необходимостью лоббирования интересов компаний, концернов, которые этим занимаются, а отношения к уровню безопасности России это не имеет", — подчеркнул Дворкин.

Работа над системами ПРО в РФ, по словам эксперта, также не прекращается — в частности, разрабатываются зенитно-ракетные комплексы С-500.

Что касается возможности достижения новой договоренности с Вашингтоном по проблематике ПРО, Дворкин уверен, что таких "перспектив нет". "Американцы никогда не пойдут на такой договор, и нам он тоже не особенно нужен. Для укрепления нашей безопасности он бы нам ничего не дал", — объяснил эксперт.