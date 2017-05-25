Росгвардию будут привлекать к отражению внешней агрессии

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Росгвардия будет привлекаться к отражению агрессии против РФ совместно с Вооруженными силами и пограничниками, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Основными задачами оперативно-территориального объединения являются… участие в отражении агрессии против РФ совместно с ВС РФ, пограничными органами федеральной службы безопасности, иными воинскими формированиями и органами", — говорится в документе.