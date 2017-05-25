Вертолет Ка-226Т планируют сделать беспилотным

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. "Вертолеты России" разрабатывают беспилотную версию легкого вертолета Ка-226Т – подобной машины пока не создано нигде в мире, заявил журналистам в четверг генеральный директор холдинга Андрей Богинский.

"Действительно, мы разрабатываем такую версию вертолета потому, что такой версии нет ни в России, ни в мире… Нужно поменять ручное управление вертолета на автоматическое", — сказал Богинский, который в тот же день открыл в Москве вертолетную выставку HеliRussia-2017.

Легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т разработан для выполнения транспортных и специальных задач в любых метеоусловиях. Вертолет способен перевозить до 1,5 тонн грузов на расстояние до 600 километров, взлетная масса — 3,4 тонны.