В ЦВО до конца года пройдут более 40 батальонных и бригадных учений

САМАРА, 25 мая — РИА Новости. Более 40 батальонных и бригадных учений ЦВО пройдут до конца года в Поволжье, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

"В регионах Поволжья до конца года пройдут более 40 батальонных и бригадных учений соединений и воинских частей Центрального военного округа", — говорится в сообщении.

По информации ЦВО, самым масштабным из них станет двустороннее бригадное учение на Тоцком полигоне, которое пройдет в конце сентября – начале октября. В нем примут участие тяжелая мотострелковая бригада, дислоцированная в Оренбургской области, и миротворческая мотострелковая бригада, базирующаяся под Самарой. Также в августе запланированы бригадные учения подразделений РХБ защиты и войск противовоздушной обороны ВВС и ПВО.

Сейчас объединения и отдельные соединения готовятся к летнему периоду обучения, которое начнется 1 июня во всех воинских частях Центрального военного округа. В этот день в войсках состоятся митинги, церемонии торжественного вручения штатной техники и вооружения, занятия по общественно-государственной подготовке, посвященные основным приоритетам российской оборонной политики.