В Крыму завершился первый этап масштабных учений спецназа ФСБ

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. В Крыму завершен первый этап масштабных учений спецназа ФСБ РФ: нейтрализованы "диверсанты", захватившие буровую установку и 150 заложников, сообщает спецслужба в среду.

"Проведен первый этап тактико-специального учения Центра специального назначения ФСБ России, в ходе которого отработаны действия по нейтрализации группы неустановленных вооруженных лиц, осуществивших захват самоподъемной нефтяной буровой установки "Крым-2" и буксировочного судна "Федор Урюпин" с удержанием 150 членов экипажа платформы и судна в качестве заложников", — говорится в релизе.

По замыслу учений, корабли береговой охраны блокировали потенциальные пути отхода террористов за границу.

Из числа поднятых по тревоге сотрудников ЦСН ФСБ России сформировано оперативно-боевое подразделение, которое доставлено авиацией ФСБ из Москвы в Крым. В короткие сроки была проведена оценка обстановки, проведено освобождение заложников, в ходе которого "осуществлены скрытный подход и подъем боевых пловцов, десантирование парашютистов и высадка абордажной группы на захваченные террористами объекты".

Одновременно с этим была решена задача по перехвату диверсантов, следовавших по Черноморскому шоссе на автомобиле в сторону порта госпредприятия "Черноморнефтегаз".

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