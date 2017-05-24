Учения в Крыму достойно отвечают украинским угрозам, считают в Госдуме

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости, Виктор Лященко. Учения спецподразделений ФСБ РФ являются достойным ответом вызовам и угрозам, которые исходят, прежде всего, из Украины в части попыток организации диверсий и терактов в крымском регионе, заявил депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек.
"Учения являются достойным ответом тем вызовам и угрозам, которые сегодня исходят от Украины по попыткам организации диверсий и терактов на территории республики", — сказал РИА Новости Бальбек.
Бальбек подчеркнул, что в моделирование учений учитывает опыт прошлого года по обезвреживанию украинских диверсантов.
"С учетом непрекращающихся попыток организации диверсионных действий против Крыма это будет адекватный ответ всем, кто питает иллюзии в отношении организации диверсий против России", — резюмировал депутат.
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