Учения в Крыму достойно отвечают украинским угрозам, считают в Госдуме

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости, Виктор Лященко. Учения спецподразделений ФСБ РФ являются достойным ответом вызовам и угрозам, которые исходят, прежде всего, из Украины в части попыток организации диверсий и терактов в крымском регионе, заявил депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек.

Учения продлятся с 24 по 29 мая. В них примет участие около 2 тысяч человек. Первый этап предполагает отработку действий по нейтрализации группы неустановленных вооруженных сил, осуществивших захват морских объектов нефтегазодобывающего предприятия "Черноморнефтегаз", второй этап учений пройдет в Евпатории на территории санаторно-гостиничного комплекса, а третий будет связан с отработкой действий спецназа на отдельных участках прибрежной и горно-лесистой местности.

"Учения являются достойным ответом тем вызовам и угрозам, которые сегодня исходят от Украины по попыткам организации диверсий и терактов на территории республики", — сказал РИА Новости Бальбек.

По его словам, российские спецслужбы демонстрируют готовность ответить на любые формы угроз в сторону полуострова и России, надежно защитив крымчан и гостей полуострова.

Бальбек подчеркнул, что в моделирование учений учитывает опыт прошлого года по обезвреживанию украинских диверсантов.

"С учетом непрекращающихся попыток организации диверсионных действий против Крыма это будет адекватный ответ всем, кто питает иллюзии в отношении организации диверсий против России", — резюмировал депутат.

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