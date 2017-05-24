Спецназ ФСБ нейтрализовал условных террористов у берегов Крыма

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН (КРЫМ), 24 мая – РИА Новости, Виктор Лященко. Подразделения специального назначения ФСБ России в рамках учений нейтрализовали группу условных террористов, захвативших самоподъемную нефтяную буровую установку "Крым-2" и буксировочное судно "Федор Урюпин" с удержанием 150 членов экипажа платформы и судна в качестве заложников.

Учения прошли в территориальных водах России в западной части крымского полуострова, неподалеку от границы с Украиной. Действия спецназа отрабатывались на объектах морской инфраструктуры нефтегазодобывающего предприятия "Черноморнефтегаз".

"Итоги первого этапа учений показали высокую готовность подразделений специального назначения органов федеральной службы безопасности к проведению антитеррористических мероприятий на морских объектах различного типа", — сообщили журналистам в крымском управлении ФСБ.

По замыслу учений, возможность выхода террористов за пределы территориальных вод России была блокирована кораблями береговой охраны погранслужбы ФСБ.

Непосредственно в штурме участвовали около ста бойцов сводной группы спецназначения из различных регионов страны, доставленной в Крым авиацией ФСБ. В короткие сроки проведена оценка сложившейся обстановки, спланировано и проведено мероприятие по освобождению заложников, в ходе которого осуществлены скрытый подход и подъем боевых пловцов, десантирование парашютистов и высадка абордажной группы на захваченные условными террористами объекты.

Кроме того, одновременно с этим была решена задача с использованием парашютно-десантной техники по перехвату диверсантов, следовавших по Черноморскому шоссе на автомобиле в сторону порта "Черноморнефтегаза".

Второй этап учений пройдет в Евпатории на территории санаторно-гостиничного комплекса, а третий этап будет связан с отработкой действий спецназа на отдельных участках прибрежной и горно-лесистой местности.

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