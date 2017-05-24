В России террористических преступлений за пять лет стало в 10 раз меньше

КРАСНОЯРСК, 24 мая — РИА Новости. За последние пять лет количество террористических преступлений в РФ сократилось более чем в 10 раз, сообщил в среду заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Алексей Ковалев, выступая на форуме в Красноярске.

В Красноярске с 24 по 26 мая проходит XIII Всероссийский специализированный форум "Современные системы безопасности — Антитеррор".

"За последние пять лет количество преступлений террористической направленности сократилось более чем в десять раз. Повысилась эффективность упреждающих действий правоохранительных органов. В 2015 году предупреждено 35 преступлений террористической направленности. В 2016 году — 45", — сказал Ковалев.

По его информации, "в 2011 году зафиксировано 365 преступлений террористической направленности, в 2016 — 34".

По его словам, в 2016-2017 годах более 1140 граждан РФ выехали в Сирию и другие страны для участия в террористических организациях, при этом был пресечен выезд более чем для 150 человек, из них 90 привлечены к уголовной ответственности.

Всероссийский форум "Современные системы безопасности — Антитеррор" проводится в Красноярске с 2006 года. Форум проводится выставочной компанией "Красноярская ярмарка" при поддержке НАК, аппарата полпреда в СФО, администрации губернатора и правительства Красноярского края, антитеррористической комиссии Красноярского края и администрации Красноярска.