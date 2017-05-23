Россия и Египет ведут переговоры по покупке вертолетов для "Мистралей"

МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. РФ и Египет ведут по лини соответствующих ведомств переговоры по покупке вертолетов для вертолетоносцев типа "Мистраль", сообщил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Там ведутся контакты по линии компетентных наших организаций", — сказал он, отвечая на вопрос, проявляет ли Египет интерес к покупке российских вертолетов для вертолетоносцев типа "Мистраль".

Купленные Египтом у Франции два "Мистраля" были построены по российскому заказу, но так и не поставлены в Россию из-за обострения ситуации на Украине.

Ранее гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский объявил, что решение о приобретении Египтом вертолетов для "Мистралей" может быть принято до конца мая.