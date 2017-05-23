В Черном море прошли учения по спасению терпящей бедствие подлодки

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Учения по поиску и спасению аварийной подводной лодки, лежащей на грунте, прошли на Черноморском флоте (ЧФ) под руководством начальника штаба ЧФ контр-адмирала Виктора Лиины, сообщил журналистам во вторник начальник отдела информационного обеспечения ЧФ капитан первого ранга Вячеслав Трухачев.

В поисково-спасательных учениях были задействованы около 10 кораблей и судов ЧФ.

"В учебном полигоне Черноморского флота под общим руководством начальника штаба ЧФ контр-адмирала Виктора Лиины прошло плановое учение по поиску и спасению аварийной подводной лодки (ПЛ), лежащей на грунте. Аварийную подлодку имитировала дизельная ПЛ "Старый Оскол", — сказал Трухачев.

После отработки совместных задач с противолодочными кораблями флота, субмарина в заданном районе легла на грунт. Для выполнения задач поиска и спасения в район предполагаемого нахождения подлодки были направлены дежурные силы отряда спасательных судов ЧФ. К учениям также был привлечен малый противолодочный корабль "Суздалец".

После обнаружения ПЛ "Старый Оскол" для ее обследования с борта спасательного судна "Коммуна" был спущен обитаемый поисково-спасательный аппарат АС-28, который осуществил успешную стыковку с подводной лодкой. "Аварийную" лодку также обследовали с помощью глубоководного телеуправляемого подводного аппарата "Тайгер".