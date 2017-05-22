Сторожевой корабль "Сметливый" пополнит соединение ВМФ в Средиземном море

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Сторожевой корабль Черноморского флота "Сметливый" пополнит соединение Военно-морского флота РФ в Средиземном море, сообщил журналистам в понедельник начальник отдела информационного обеспечения ЧФ капитан первого ранга Вячеслав Трухачев.

""Сметливый", который накануне принял участие в противолодочных учениях и выполнил ракетную стрельбу зенитными ракетами по воздушной мишени, приступил к выполнению задач планового перехода из Севастополя в Средиземное море", — сказал Трухачев.

Планируется, что уже сегодня корабль войдёт в состав сил постоянного соединения ВМФ в дальней морской зоне, где действуют до 10 боевых кораблей и судов обеспечения ЧФ, в том числе новейшие фрегаты "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен".