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Безопасность

Беспилотники весом до 30 кг обяжут оснащать оборудованием слежения

10:5422.05.2017
(обновлено: 11:05 22.05.2017)
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© Fotolia / phokratesБеспилотный летательный аппаратБеспилотный летательный аппарат
© Fotolia / phokrates

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Все беспилотники весом от 250 граммов до 30 килограммов, реализуемые в России, вскоре обяжут оснащать дополнительным оборудованием, которое будет передавать информацию о его местоположении и траектории движения в создаваемую в РФ систему контроля, заявил в интервью РИА Новости главный конструктор системы Михаил Киречко, специалист "Российских космических систем" (РКС) — холдинга госкорпорации "Роскосмос".

Мужчина управляет беспилотным летательным аппаратом. Архивное фото
© Fotolia / Stanislav Komogorov
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"На каждом аппарате должно быть установлено определенное оборудование, которое с помощью системы спутниковой навигации будет определять его местоположение и параметры движения, а затем по каналу связи передавать эту информацию в систему контроля", — сказал Киречко.

Он уточнил, что на большинстве современных моделей беспилотников такое оборудование уже устанавливается, вопрос только в унификации стандартов и адаптации программного обеспечения.

"Методология и законодательно-нормативное регулирование внедрения системы сейчас прорабатывается в том числе с крупными производителями БАС из России и других стран. Они с пониманием относятся к нашей работе и заинтересованы в сотрудничестве, поскольку система обеспечения полетов БАС создаст принципиально новые сценарии и возможности их использования. Это приведет к количественному и качественному росту продаж беспилотных аппаратов", — уточнил главный конструктор.

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Российские беспилотники работают на "новых источниках энергии"
По его словам, будет введен упрощенный, уведомительный характер получения разрешения на полеты беспилотников, для чего и потребовалась разрабатываемая система.

"Ее использование не требует больших усилий от операторов, но она сможет обеспечить безопасность полетов. Система позволит избегать столкновений БАС, полетов над аэропортами и военными объектами, где аппарат могут просто сбить или жестко посадить, заглушив помехами канал управления и навигационный сигнал. Кроме того, она даст возможность контролировать все, что происходит с аппаратом за пределами прямой видимости. А это, в свою очередь, создает предпосылку для появления индустрии страхования квадрокоптеров, что очень актуально, учитывая стоимость некоторых продвинутых моделей", — отметил Киречко.

По его словам, оператор будет подавать заявку на маршрут и получать подтверждение или перечень ограничений.

"Система автоматически сформирует план маршрута с учетом ограничений и уже поданных заявок. Она же будет контролировать его выполнение. При желании план можно выгрузить в память беспилотника для автономного выполнения полета. При нарушении маршрута оператор получит информацию о необходимых действиях для прекращения нарушения, одновременно эти данные будут получать контрольные органы", — отметил главный конструктор.

Тяжелый беспилотный летательный аппарат для спасения людей
© Фото : Александр Бегак
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Он уточнил, что в рамках проекта "Инфраструктура Федерального сетевого оператора", работы над которым ведет РКС, предусмотрена также возможность создавать специальные приложения для нужд операторов БАС.

"К примеру, ряд задач для службы доставки может быть автоматизирован и сводиться к выбору адреса полета, как это сегодня происходит в автомобильной навигации. Но это в будущем, сейчас наша задача состоит в том, чтобы учесть такую возможность на системном уровне — для этого создается специальная облачная "Платформа комплексных приложений". Принцип ее работы будет в чем-то похож на магазины приложений для смартфонов — AppStore и GooglePlay", — сказал Киречко.

Система будет рассчитана на беспилотные аппараты весом от 250 граммов до 30 килограммов.

"Характеристики определяются так: нижняя граница — аппараты, которые, по мнению авиационных специалистов, представляют угрозу для больших самолетов. А верхняя — габаритные аппараты, которые уже подчиняются тем же правилам, что и гражданская авиация. Да и задачи у них другие. Сейчас РКС совместно с "Росавиацией" создает концептуальные предложения, где в том числе начато формирование набора требований к бортовому оборудованию, которому должны будут соответствовать все продаваемые в России малые БАС. Эти требования будут построены так, чтобы максимально упростить производителям и операторам возможную модернизацию", — уточнил специалист.

Киречко отметил, что на первом этапе развития основным каналом передачи данных будут сотовые сети.

"В перспективе возможен переход на сети типа LPWAN (Low-power Wide-area Network — "энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия"), они очень хорошо подходят для интернета вещей и, несомненно, будут развиваться в нашей стране. Это новая технология, но для некоторых задач она подходит намного лучше сотовой связи", — заключил главный конструктор.

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