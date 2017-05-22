Беспилотники весом до 30 кг обяжут оснащать оборудованием слежения

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Все беспилотники весом от 250 граммов до 30 килограммов, реализуемые в России, вскоре обяжут оснащать дополнительным оборудованием, которое будет передавать информацию о его местоположении и траектории движения в создаваемую в РФ систему контроля, заявил в интервью РИА Новости главный конструктор системы Михаил Киречко, специалист "Российских космических систем" (РКС) — холдинга госкорпорации "Роскосмос".
Он уточнил, что на большинстве современных моделей беспилотников такое оборудование уже устанавливается, вопрос только в унификации стандартов и адаптации программного обеспечения.
"Методология и законодательно-нормативное регулирование внедрения системы сейчас прорабатывается в том числе с крупными производителями БАС из России и других стран. Они с пониманием относятся к нашей работе и заинтересованы в сотрудничестве, поскольку система обеспечения полетов БАС создаст принципиально новые сценарии и возможности их использования. Это приведет к количественному и качественному росту продаж беспилотных аппаратов", — уточнил главный конструктор.
"Ее использование не требует больших усилий от операторов, но она сможет обеспечить безопасность полетов. Система позволит избегать столкновений БАС, полетов над аэропортами и военными объектами, где аппарат могут просто сбить или жестко посадить, заглушив помехами канал управления и навигационный сигнал. Кроме того, она даст возможность контролировать все, что происходит с аппаратом за пределами прямой видимости. А это, в свою очередь, создает предпосылку для появления индустрии страхования квадрокоптеров, что очень актуально, учитывая стоимость некоторых продвинутых моделей", — отметил Киречко.
По его словам, оператор будет подавать заявку на маршрут и получать подтверждение или перечень ограничений.
"Система автоматически сформирует план маршрута с учетом ограничений и уже поданных заявок. Она же будет контролировать его выполнение. При желании план можно выгрузить в память беспилотника для автономного выполнения полета. При нарушении маршрута оператор получит информацию о необходимых действиях для прекращения нарушения, одновременно эти данные будут получать контрольные органы", — отметил главный конструктор.
"К примеру, ряд задач для службы доставки может быть автоматизирован и сводиться к выбору адреса полета, как это сегодня происходит в автомобильной навигации. Но это в будущем, сейчас наша задача состоит в том, чтобы учесть такую возможность на системном уровне — для этого создается специальная облачная "Платформа комплексных приложений". Принцип ее работы будет в чем-то похож на магазины приложений для смартфонов — AppStore и GooglePlay", — сказал Киречко.
Система будет рассчитана на беспилотные аппараты весом от 250 граммов до 30 килограммов.
"Характеристики определяются так: нижняя граница — аппараты, которые, по мнению авиационных специалистов, представляют угрозу для больших самолетов. А верхняя — габаритные аппараты, которые уже подчиняются тем же правилам, что и гражданская авиация. Да и задачи у них другие. Сейчас РКС совместно с "Росавиацией" создает концептуальные предложения, где в том числе начато формирование набора требований к бортовому оборудованию, которому должны будут соответствовать все продаваемые в России малые БАС. Эти требования будут построены так, чтобы максимально упростить производителям и операторам возможную модернизацию", — уточнил специалист.
Киречко отметил, что на первом этапе развития основным каналом передачи данных будут сотовые сети.
"В перспективе возможен переход на сети типа LPWAN (Low-power Wide-area Network — "энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия"), они очень хорошо подходят для интернета вещей и, несомненно, будут развиваться в нашей стране. Это новая технология, но для некоторых задач она подходит намного лучше сотовой связи", — заключил главный конструктор.